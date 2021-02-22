ابراهیم میری مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۲۴ هزار و ۲۵۴ نفر به پایگاه‌های انتقال خون خراسان‌جنوبی مراجعه کرده‌اند که این آمار در مدت مشابه سال ۹۸ تعدد ۲۶ هزار و ۱۴ نفر بوده است.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی بیان کرد: در مدت زمان ذکر شده مراجعه برای اهداء خون در سال جاری ۲۳ هزار و ۴۲ نفر و در همین مدت در سال ۹۸ تعداد ۲۵ هزار و ۷۹۶ نفر بوده است.

میری مقدم ادامه داد: از ابتدای سال تا انتهای بهمن ماه ۱۸ هزار و ۶۳۵ واحد خون اهداء شده است که این آمار در مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۸ هزار و ۸۴۹ واحد بوده است که در این زمینه کاهش ۱.۱ درصدی داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه ۱۷ هزار و ۱۳۶ نفر از اهداء کنندگان خون آقایان بوده‌اند، گفت: هزار و ۴۹۹ نفر از اهداء کنندگان خود نیز از خانم‌ها بوده‌اند.

مدیرکل انتقال خون خراسان‌جنوبی با بیان اینکه تعداد اهداءکنندگان خون از بین بانوان در مدت مشابه در سال ۹۸ بنا بر آمار هزار و ۱۵۶ نفر بوده است، بیان‌کرد: تعداد اهداء کنندگان خوب از بین بانوان در سال جاری ۲۹.۶ درصد افزایش داشته است.

میری مقدم گفت: از ابتدای سال جاری تا انتهای بهمن ماه ۲۸۶ واحد پلاکت و ۸۰۹ واحد پلاسما اهداء شده است که این آمار در مدت مشابه در سال ۹۸ نیز ۲۰۶ واحد پلاکت بوده است.