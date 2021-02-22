هشدار حریرچی در مورد ۲۵ روز آینده/ وضعیت ویروس انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی در گفتگو با خبر شبکه یک سیما، با بیان اینکه ویروس انگلیسی بسیار تهاجمی و از مرزها وارد خوزستان شده است، افزود: تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی از ۲۰۰ نفر در روز به ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در این استان و تعداد بستری‌ها در مقایسه با یک ماه پیش از ۱۰۰ نفر به هزار و ۱۰۰ نفر افزایش یافته است.

معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: با توجه به اینکه نسبت ابتلاء در عراق ۱۰ برابر شده اگر شیوه نامه‌های بهداشتی در خوزستان و استان‌های مرزی رعایت نشود ممکن است چنین فاجعه‌ای در این استان‌ها رخ دهد.

وی گفت: عامل تشدید کننده ویروس انگلیسی رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی است و متأسفانه در برخی شهرهای خوزستان استفاده از ماسک به زیر ۵ درصد و نزدیک صفر رسیده است.

حریرچی افزود: در حالی که باید در ۱۱ شهرستان خوزستان مقررات شهرهای قرمز رعایت شود این دستورالعمل‌ها نه در بازار، نه در صنوف و نه در برخی دستگاه‌های دولتی رعایت نمی‌شود.

وی گفت: اکنون شیوه نامه‌ها ۵۰ درصد در شهرهای قرمز خوزستان رعایت می‌شود.

حریرچی افزود: تردد به خارج از استان خوزستان و ورود به این استان و تردد بین شهری ممنوع شده است و مرزها بسته شده‌اند اما برخی پروازها و ترددهای بین استان انجام می‌شود و برخی بازارها و پاساژها باز هستند و دستفروشی به صورت کامل انجام می‌شود.

وی گفت: برای مقابله با ویروس کرونا هیچ راهی جز رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و تشدید محدودیت‌ها وجود ندارد.

حریرچی افزود: اکنون فشار سنگینی به بیمارستان‌های خوزستان وارد شده که ممکن است در خدمت رسانی دچار مشکل قابل توجهی شویم.

وی گفت: خوزستان به خیز سوم بیماری کرونا وارد شده و در استان آذربایجان غربی نیز روند ابتلاء صعودی است.

حریرچی افزود: اکنون حدود ۱۳۰ کشور حتی یک واکسن کرونا نیز دریافت نکرده‌اند و فقط ۲ و ۷ دهم درصد مردم جهان یک دوز واکسن تزریق کرده‌اند.

وی گفت: پیش بینی می‌شود فرآیند واکسیناسیون در کشورهای با درآمد متوسط، یک تا دو سال و در کشورهای فقیر تا سال ۲۰۲۷ میلادی زمان ببرد.

حریرچی افزود: تا آن زمان باید شیوه نامه‌های بهداشتی رعایت شود و اگر در ۲۵ روز آینده این شیوه نامه‌ها را رعایت کنیم عید نوروز آرامی خواهیم داشت.

وی گفت: در آمریکا هر ۱۰ روز یک بار تعداد مبتلایان به ویروس انگلیسی دو برابر می‌شود و در انگلیس بیش از ۹۵ درصد، فرانسه بیش از ۶۰ درصد و کشورهای دیگر اروپای غربی حدود ۵۰ درصد موارد بیماری کرونا بر اثر ویروس انگلیسی است.

حریرچی افزود: پیش بینی می‌شود در سه ماه آینده ویروس غالب همه دنیا نوع انگلیسی باشد.