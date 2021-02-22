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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۷:۲۷

با توجه به برخی عادی انگاری‌ها مطرح شد؛

هشدار حریرچی در مورد ۲۵ روز آینده/ وضعیت ویروس انگلیسی

هشدار حریرچی در مورد ۲۵ روز آینده/ وضعیت ویروس انگلیسی

معاون کل وزارت بهداشت گفت: اگر تا ۲۵ روز آینده بتوانیم شیوه‌نامه‌های بهداشتی را به درستی رعایت کنیم، عید نوروز آرامی خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی در گفتگو با خبر شبکه یک سیما، با بیان اینکه ویروس انگلیسی بسیار تهاجمی و از مرزها وارد خوزستان شده است، افزود: تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی از ۲۰۰ نفر در روز به ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در این استان و تعداد بستری‌ها در مقایسه با یک ماه پیش از ۱۰۰ نفر به هزار و ۱۰۰ نفر افزایش یافته است.

معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: با توجه به اینکه نسبت ابتلاء در عراق ۱۰ برابر شده اگر شیوه نامه‌های بهداشتی در خوزستان و استان‌های مرزی رعایت نشود ممکن است چنین فاجعه‌ای در این استان‌ها رخ دهد.

وی گفت: عامل تشدید کننده ویروس انگلیسی رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی است و متأسفانه در برخی شهرهای خوزستان استفاده از ماسک به زیر ۵ درصد و نزدیک صفر رسیده است.

حریرچی افزود: در حالی که باید در ۱۱ شهرستان خوزستان مقررات شهرهای قرمز رعایت شود این دستورالعمل‌ها نه در بازار، نه در صنوف و نه در برخی دستگاه‌های دولتی رعایت نمی‌شود.

وی گفت: اکنون شیوه نامه‌ها ۵۰ درصد در شهرهای قرمز خوزستان رعایت می‌شود.

حریرچی افزود: تردد به خارج از استان خوزستان و ورود به این استان و تردد بین شهری ممنوع شده است و مرزها بسته شده‌اند اما برخی پروازها و ترددهای بین استان انجام می‌شود و برخی بازارها و پاساژها باز هستند و دستفروشی به صورت کامل انجام می‌شود.

وی گفت: برای مقابله با ویروس کرونا هیچ راهی جز رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و تشدید محدودیت‌ها وجود ندارد.

حریرچی افزود: اکنون فشار سنگینی به بیمارستان‌های خوزستان وارد شده که ممکن است در خدمت رسانی دچار مشکل قابل توجهی شویم.

وی گفت: خوزستان به خیز سوم بیماری کرونا وارد شده و در استان آذربایجان غربی نیز روند ابتلاء صعودی است.

حریرچی افزود: اکنون حدود ۱۳۰ کشور حتی یک واکسن کرونا نیز دریافت نکرده‌اند و فقط ۲ و ۷ دهم درصد مردم جهان یک دوز واکسن تزریق کرده‌اند.

وی گفت: پیش بینی می‌شود فرآیند واکسیناسیون در کشورهای با درآمد متوسط، یک تا دو سال و در کشورهای فقیر تا سال ۲۰۲۷ میلادی زمان ببرد.

حریرچی افزود: تا آن زمان باید شیوه نامه‌های بهداشتی رعایت شود و اگر در ۲۵ روز آینده این شیوه نامه‌ها را رعایت کنیم عید نوروز آرامی خواهیم داشت.

وی گفت: در آمریکا هر ۱۰ روز یک بار تعداد مبتلایان به ویروس انگلیسی دو برابر می‌شود و در انگلیس بیش از ۹۵ درصد، فرانسه بیش از ۶۰ درصد و کشورهای دیگر اروپای غربی حدود ۵۰ درصد موارد بیماری کرونا بر اثر ویروس انگلیسی است.

حریرچی افزود: پیش بینی می‌شود در سه ماه آینده ویروس غالب همه دنیا نوع انگلیسی باشد.

کد مطلب 5153062

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    نظرات

    • تقی نژادی IR ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
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      بعد راهکار شما مسولان بهداشت چیست؟ مقصر جلوه دادن مردم؟؟ از کم کاری خودتان در واردات واکسن چیزی نمیگویید و مردم ایران را هم ردیف مردم کشورهای فقیر قرار میدهید؟ هم با روسیه و هم باچین و هم با هند قرارداهای بلند مدت میبندید آنوقت میگویید 20 هزار دز واکسن وارد کرده اید؟ واقعا جای شرمساری دارد
    • حسنی IR ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
      2 0
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      بریتانیا 17 میلیون دز واکسن تزریق کرده .بعد شما مسولان هنوز میخواهید کم کاری خودتان در وارداتواتکسن را به گردن مردم بیندازید؟ مرتب از اینکه تا آخر بهار واکسن ایرانی به تولید انبوه میرسد خبر خوش آینده میدهید؟ الان مردم جانشان را داند از دست میدهند.چرا پسر وزیر بهداشت اواین نفربودکه واکسن زد مگه کادر

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