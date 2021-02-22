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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۲۶

نماینده پارلمان عراق:

نیروهای ناتو حق ندارند وارد عراق شوند

نیروهای ناتو حق ندارند وارد عراق شوند

یکی از نمایندگان پارلمان عراق به قصد و نیت ناتو برای افزایش تعداد نیروهای خود در این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «نعیم العبودی» نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق اعلام کرد که نیروهای ناتو حق ندارند وارد عراق شوند.

وی افزود: پارلمان با این اقدام ناتو مقابله خواهد کرد و اجازه نخواهد داد آنها وارد عراق شوند.

العبودی تاکید کرد: ما با افزایش تعداد نیروهای ناتو در عراق مخالف هستیم و ائتلاف الفتح هیچ اطلاعی از موضع گیری دولت این کشور در قبال این تصمیم ناتو ندارد.

وی گفت: افزایش تعداد نیروهای ناتو بهانه ای برای افزایش نقش نیروهای آمریکایی در عراق است.

العبودی خاطرنشان کرد: گروه های سیاسی در پارلمان عراق با افزایش نیروهای ناتو در این کشور مخالف هستند.

لازم به ذکر است که به تازگی مقامات ناتو از قصد و نیت خود برای افزایش هشت برابری نیروهای ناتو در عراق خبر داده اند؛ اقدامی که با مخالفت گسترده نمایندگان پارلمان عراق رو به رو شده است.

کد مطلب 5153073
فاطمه صالحی

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