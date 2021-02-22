به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «نعیم العبودی» نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق اعلام کرد که نیروهای ناتو حق ندارند وارد عراق شوند.

وی افزود: پارلمان با این اقدام ناتو مقابله خواهد کرد و اجازه نخواهد داد آنها وارد عراق شوند.

العبودی تاکید کرد: ما با افزایش تعداد نیروهای ناتو در عراق مخالف هستیم و ائتلاف الفتح هیچ اطلاعی از موضع گیری دولت این کشور در قبال این تصمیم ناتو ندارد.

وی گفت: افزایش تعداد نیروهای ناتو بهانه ای برای افزایش نقش نیروهای آمریکایی در عراق است.

العبودی خاطرنشان کرد: گروه های سیاسی در پارلمان عراق با افزایش نیروهای ناتو در این کشور مخالف هستند.

لازم به ذکر است که به تازگی مقامات ناتو از قصد و نیت خود برای افزایش هشت برابری نیروهای ناتو در عراق خبر داده اند؛ اقدامی که با مخالفت گسترده نمایندگان پارلمان عراق رو به رو شده است.