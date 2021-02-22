عملکرد قابل قبول یک پرسپولیسی روی نیمکت/ شهرداری آستارا پدیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور از هفته پانزدهم عبور کرد و در پایان این هفته تیم خوب مس کرمان که می‌توان آن را یکی از تیم‌هایی که شانس خوبی برای صعود دارد دانست، با ۲۸ امتیاز به تنهایی در صدر جدول قرار گرفت.

صدرنشینی مس کرمان شاید جای تعجب نداشته باشد، اما قرار گرفتن شهرداری آستارا، تیمی که اولین سال حضورش در لیگ دسته اول را تجربه می‌کند در رده دوم جدول، می‌تواند جای تعجب و شگفتی داشته باشد. به خصوص که تیم‌هایی نظیر فجر سپاسی، استقلال خوزستان، پارس جنوبی جم، ملوان و خیلی از تیم‌های باسابقه و قدیمی دیگر پایین‌تر از این تیم قرار گرفته‌اند.

شهرداری آستارا که اولین فصل حضورش در لیگ دسته اول را تجربه می‌کند، با پایان رافت مهاجم سابق پرسپولیس که سابقه و تجربه خاصی هم در هدایت تیم‌های دسته اولی ندارد وارد لیگ یک شد و تا امروز هم نتایج خوبی گرفته است. وقتی نتایج ارزشمند این تیم بیشتر به چشم می‌آید که مشاهده می‌شود به دلیل آماده نبودن ورزشگاه وحدت آستارا، آنها امکان میزبانی از حریفانشان را در خانه خود ندارد و به ناچار دیدارهای خانگی شهرداری در شهر رشت برگزار می‌شود.

شاگردان رافت در این فصل ۱۵ بار به میدان رفته‌اند که در بیشتر از نیمی از دیدارهای شان پیروز شده‌اند. آنها با ۸ برد همراه با مس کرمان بیشترین تعداد پیروزی تا پایان هفته پانزدهم را دارند. آبی پوشان آستارا همچنین ۳ مساوی و ۴ شکست را هم در کارنامه شان دارند. این تیم با ۲۷ امتیاز و تنها با یک امتیاز کمتر از تیم صدرنشین مس کرمان در رده دوم قرار دارد و در صورت حفظ همین روند، می‌تواند شانس خوبی برای صعود به لیگ برتر داشته باشد.

اگر قرار باشد برای لیگ دسته اول تا پایان هفته پانزدهم تنها یک پدیده معرفی کرد، هیچ تیمی شایسته‌تر از شهرداری آستارا برای تصاحب این لقب نیست. تیمی که اولین فصل حضور در لیگ دسته اول را تجربه می‌کند و با شایستگی در رده دوم جدول رده بندی ایستاده است.