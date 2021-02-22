خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، حدود یک سال از انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و نمایندگان جدید ملت به صحن مجلس راه یافته‌اند. هر چند هنوز یک سال از آغاز رسمی فعالیت نمایندگان نمی‌گذرد اما تا اینجای کار نیز موضوعات ریز و درشتی برای نمایندگان مجلس، چه در سطح ملی و چه در سطح خراسان شمالی رخ داده است.

به این منظور خبرگزاری مهر گفتگویی با علی جدی، نماینده شیروان در مجلس شورای اسلامی ترتیب داد و در آن سوالات مردم را از وی پرسید.

علی جدی در این دوره مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن بوده و همچنین رئیس فراکسیون استاندارد مجلس نیز می‌باشد.

ارتباط شما با سایر نمایندگان چطور است؟

همدلی مناسبی بین نمایندگان این دوره از مجلس وجود دارد و هر کدام از نمایندگان برای توسعه حوزه انتخابی خود تلاش و فعالیت دارد لذا با تعامل سعی می‌کنیم استان را به پیش ببریم و در برخی موارد نیز از نمایندگان ادوار نیز استفاده می‌کنیم.

چند نمونه از این همکاری‌ها را بیان کنید.

در موضوع راه آهن از نمایندگان ادوار مانند آقایان قوامی و ثروتی کمک می‌گیریم زیرا سوابقی در این حوزه دارند و می‌توانند به ما کمک کنند. برای ساخت راه آهن مشهد گرگان ابتدا یک شرکت چینی با مشارکت ۸۵ درصدی و کمک ۱۵ درصدی آستان قدس قراردادی شکل گرفت اما پس از تحریم‌ها این قرارداد به کلی ملغی شد.

اکنون این پروژه در چه وضعیتی است؟

با شروع مجلس جدید برای اجرای این پروژه دست به کار شدیم و نامه‌ای با ۵۰ امضای نمایندگان جمع شد و به وزارتخانه ارسال گردید. قطعه راه‌آهن بجنورد مشهد نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بنا شده با مشارکت شش بانک دولتی و وزارتخانه‌های اقتصاد، راه و شهرسازی به پیش رود و اکنون برای دریافت بودجه آن در تلاش هستیم و امیدواریم در دولت فعلی این پروژه آغاز شود.

کلنگ‌های زیادی در خراسان‌شمالی زده شده است که بی ثمر بوده و به اجرا در نیامده لذا نمی‌خواهیم کلنگ جدیدی بزنیم و باید پیگیر پروژه‌های بر زمین مانده باشیم.

حواشی پیرامون فرودگاه شیروان به کجا رسید؟

در مسئله فرودگاه شیروان عده‌ای حاشیه ایجاد کردند که این فرودگاه از شیروان به جاجرم رفته است. در پاسخ می‌گوئیم اولاً در شیروان فرودگاهی وجود نداشته که بخواهد جابجا شود؛ در واقع برای مجوزها نیز هیچ سندی پیدا نکردیم لذا مجوزی در این خصوص صادر نشده است و از سوی دیگر در جاجرم از سالیان دور باندی تشکیل شده و پروژه جدیدی نیست که یکی نابود شود و دیگری اضافه شود.

در خصوص جانمایی نباید اشتباه فرودگاه بجنورد بار دیگر تکرار شود. ما نمی‌گوییم که فرودگاه حتماً باید در یک جای خاص احداث شود بلکه باید نظر کارشناسی بدون دخالت جریان‌های سیاسی بیان شده اما ما نگران این هستیم که کار کارشناسی به درستی صورت نگیرد. هر چند در توسعه بجنورد به عنوان مرکز استان تاکید داریم اما اکنون همین شهرستان بجنورد در ضریب آلودگی با تهران در حال رقابت است یعنی شرایط زیست محیطی مناسبی برای توسعه بیشتر را ندارد لذا باید مسیرهای دیگری را پیش ببریم. این حرف‌ها ممکن است حساسیت‌هایی ایجاد کند اما واقعیت است.

علت آلودگی بیش از حد بجنورد مشخص شده است؟

طبق بررسی و صحبت با نظر کارشناسان محیط زیست، در گودی قرار گرفتن بجنورد علت اصلی آلودگی این شهر است لذا باید بررسی‌های دقیق برای رفع این مشکل انجام شود زیرا مردم حق تنفس سالم دارند.

برای انتصاب فرماندار جدید شیروان رایزنی کرده‌اید؟

در حوزه تغییر فرماندار شیروان خواسته ما این است که در وزارت کشور تصمیم معقولی گرفته شود و گزینه‌ای روی کار بیاید که توان اجرایی داشته باشد و بتواند هماهنگی‌های لازم را در شهرستان برقرار کند. نمی‌دانم فرماندار پیشین چرا از این شهرستان رفت؛ باید علت را از متولیان امر سوال پرسید اما اینکه بده بستان های سیاسی باشد امر منطقی نیست.

شیروان به شهر کلنگ‌های نمایشی مشهور است. نظرتان چیست؟

ما وظیفه داشتیم به محض ورود به مجلس پروژه‌های کلنگ زنی شده شیروان را پیگیری کنیم و به نمایشی یا واقعی بودن آنها کاری نداشتیم. در خصوص اعتراض مردم دوین که مربوط به یک پروژه گلخانه بود با شورای این روستا ملاقات داشتیم و به آنها کمک‌هایی کردیم. در جانمایی یک گلخانه اختلاف نظرهایی وجود داشت که از مردم دوین خواستیم به صورت حقوقی پیگیری کنند تا بتوانیم از آنها حمایت کنیم.

تقریباً ۹ سال است که مردم شهرک گلیان مشکل آب دارند اما صدای آن‌ها به جایی نرسیده است؛ در نهایت هفته قبل مصوب شد که برای این شهرک بودجه تخصیص داده شود و امیدواریم قبل از تابستان شهرک گلیان سیراب شود.

برای توسعه فاضلاب شهری شیروان با مسئولان استانی جلساتی داشتیم؛ اکنون شبکه فاضلاب شهری شیروان ۳۰ درصد اجرایی شده که برای راه اندازی تصفیه خانه باید این عدد به ۶۰ درصد برسد. پیمانکار برای این پروژه اعلام آمادگی کرده و با کمک بخش خصوصی اجرای شبکه فاضلاب شهری شیروان به صورت جدی تر فعال خواهد شد.

طبق وعده شهردار شیروان پردیس‌سینمایی این شهر می‌بایست ۱۸۰ روزه به اتمام برسد. آن زمان به شهردار گفتیم قول ۱۸۰ روزه ندهد اما این حرف را زدند با این حال فندانسیون سینما اجرا شده و حدود ۶۰۰ میلیون هزینه شده است. با رایزنی‌های انجام شده تاکنون یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته اما اتمام این طرح نیازمند ۶ میلیارد اعتبار می‌باشد که به دنبال جمع‌آوری این پول هست.

البته باید توجه داشت اگر کلنگ سینمای شیروان به زمین نمی‌خورد همین دو میلیارد را نیز نمی‌توانستیم برای پروژه دریافت کنیم. همچنین کتابخانه مرکزی شیروان با ۲ هزار و ۹۰۰ مترمربع زیربنا سه سال بود که هیچ‌گونه اعتباری نداشت اما با پیگیری‌های متعدد توانستیم ۵ میلیارد تومان اعتبار برای آن دریافت کنیم و امیدواریم تا پیش از تابستان کتابخانه مرکزی به بهره‌برداری برسد.

آب دریای عمان به خراسان شمالی می‌رسد؟

وزارت نیرو اجازه استفاده آب موجود در مرزهای استان را به مردم نمی‌دهد که به وزارت نیرو اعلام کردیم این یک ظلم است. خراسان شمالی نیازی به اینکه آب از عمان استفاده کند، ندارد اما اکنون اجازه استفاده از آب‌های مرزی را به ما نمی‌دهند. اولویت اول این است که از پساب‌ها بهره ببریم و صنایع از آن‌ها استفاده کنند و اولویت دوم قانع کردن وزارت نیرو برای استفاده سالانه ۴۰ تا ۶۰ میلیون متر مکعب از آب‌های مرزی است. انتقال آب از دریای عمان به خراسان شمالی باید با کمک صنایع بزرگ اتفاق بیفتد در حالی که اکنون این صنایع اگر مایل باشند می‌توانند از پساب بجنورد و شیروان استفاده کنند. با این حال آمدن آب عمان به خراسان شمالی ضرری برای استان ندارد.

دنا پلاس را دریافت کردید؟

برای مجلس یازدهم حاشیه‌های زیادی به صورت تعمدی ایجاد می‌شود. در دوره‌های نهم و دهم خودروهای بسیار لوکس‌تر به نمایندگان داده می‌شد اما در این دوره علاوه بر اینکه خودرویی پایین‌تری داده شد، قسط خودرو را نیز خود نمایندگان پرداخت می‌کنند. برخی نمایندگان حوزه انتخابیه باید به چندین شهر سر بزنند که نیازمند یک خودرو هستند.

اگر دنا پلاس به نمایندگان داده نمی‌شد که قسطش را خودشان پرداخت کنند، هزینه‌ای بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان به مجلس تحمیل می‌شد که از آن جلوگیری کردیم به این ترتیب این مجلس اولاً خودروی تولید داخل دریافت کرد و همچنین نسبت به دوره‌های پیشین خودروهای ارزان‌تر دریافت کرد.

طرح شفافیت آرا نیز در مجلس رأی نیاورد.

طرح شفافیت آرا در دوره‌های گذشته مجلس نیز وارد صحن شد اما فقط ۵۹ رأی آورد اما در این دور ۱۵۳ رأی مثبت ثبت شد و صرفاً ۳ رأی تا رسیدن به دو سوم آرا کم آورد اما مجلس را متهم به غیر انقلابی بودند کردند در حالی که افتخار مجلس این تعداد رأی به شفافیت آرا بوده.

اعتقاد دارم مجلس انقلابی است. وزرا هنوز حقوق خود را نیز اعلام نمی‌کنند اما در مجلس ۱۵۳ نفر برای اعلام رأی خودشان اعلام آمادگی کردند لذا نباید نمایندگان را با سخنانی بترسانیم که از رأی مثبت خود به شفافیت پشیمان بشوند.

در یک نامه از استاندار حمایت کردید. این اقدام درست بود؟

بحث ما آقای شجاعی و یا دیگران نیست؛ موضوعی که روی آن تاکید داشتیم این بود که نباید در پایان دولت استاندار خراسان شمالی با انگیزه‌های سیاسی تغییر کند زیرا در شش ماه باقی مانده که فرد جدید به استان وارد شود اتفاق خاصی برای توسعه خراسان شمالی نخواهد افتاد. تا زمانی که استاندار خراسان شمالی در مسیر توسعه استان حرکت کند از او حمایت می‌کنیم و البته تعارفی با کسی نداریم اما در این مقطع ماندن وی در استانداری به نفع مردم بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت حال و روز خوبی دارد؟

سوگیری آقای رزم‌حسینی در حوزه‌های مختلفی مانند خودرو و فولاد مناسب است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیماتی فرا وزارتخانه‌ای دارد به این ترتیب که برخی تصمیمات را به صورت مستقیم رئیس جمهور می‌گیرد. این وزارتخانه پیچیده است اما مسیری که فعلاً طی می‌کند مناسب بوده هرچند در برخی نقاط موفق عمل نکرده که عموم آن‌ها به خاطر دخالت‌های از بالا می‌باشد

معدن آلبلاغ همچنان رها شده است؟

معدن آلبلاغ بسیار با ارزش است و باید بتوانیم این معدن را به منبع درآمد استان تبدیل کنیم. شرکت حفاظتی و بهره برداری که اکنون متولی آلبلاغ است سوابق خوبی ندارد و مطمئن باشیم که پروژه البلاغ به این زودی‌ها اجرایی نخواهد شد زیرا این شرکت ده‌ها پروژه را در سراسر کشور رها کرده.

اگر آلبلاغ به قرارگاه خاتم سپرده شود هم اکتشاف و هم حفاظت و بهره‌برداری بهتری را شاهد خواهیم بود. اکنون برداشت‌های غیرمجاز آسیب‌های فراوانی را به معدن آلبلاغ زده و ممکن است به دلیل این برداشت‌ها نتوانیم در آینده بهره برداری مناسبی از معدن داشته باشیم.