قیمت جهانی طلا رشد کرد/ هر اونس ۱۷۸۷ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، دوشنبه، تحت تأثیر افت ارزش دلار در برابر یورو و پوند انگلیس رشد کرد.
تا ساعت ۷:۱۸ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپاتگلد، ۰.۳ درصد رشد کرد و به ۱٫۷۸۷.۳۱ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر اونس طلای آمریکا ۰.۳۳ درصد رشد کرد و به ۱٫۷۸۳.۳۰ دلار رسید.
قیمت طلا در جلسه معاملاتی قبلی در روز جمعه به پایینترین سطح در ۷ ماه اخیر رسیده بود.
ارزش دلار در برابر ارزهای اروپایی افت کرد که این باعث شد قیمت طلا برای دارندگان یورو و پوند و فرانک ارزانتر تمام شود و تقاضای آنها برای خرید طلا بالا برود.
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