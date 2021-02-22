قیمت جهانی طلا رشد کرد/ هر اونس ۱۷۸۷ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، دوشنبه، تحت تأثیر افت ارزش دلار در برابر یورو و پوند انگلیس رشد کرد.

تا ساعت ۷:۱۸ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۳ درصد رشد کرد و به ۱٫۷۸۷.۳۱ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۰.۳۳ درصد رشد کرد و به ۱٫۷۸۳.۳۰ دلار رسید.

قیمت طلا در جلسه معاملاتی قبلی در روز جمعه به پایین‌ترین سطح در ۷ ماه اخیر رسیده بود.

ارزش دلار در برابر ارزهای اروپایی افت کرد که این باعث شد قیمت طلا برای دارندگان یورو و پوند و فرانک ارزان‌تر تمام شود و تقاضای آنها برای خرید طلا بالا برود.