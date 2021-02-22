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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۲۲

به همت اداره اعزام مبلغان دفتر تبلیغات قم صورت می گیرد:

برگزاری دوره آموزشی مبلغین، ویژه ماه رمضان ۱۴۰۰

برگزاری دوره آموزشی مبلغین، ویژه ماه رمضان ۱۴۰۰

اداره اعزام مبلغان و گروه‌های تبلیغ عمومی با همکاری اداره آموزش دفتر تبلیغات قم دوره آموزشی مبلغین ویژه ماه رمضان برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدحامد شریعتمداری رئیس اداره اعزام مبلغان و گروه‌های تبلیغ عمومی از برگزاری دوره آموزشی مجازی ویژه ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ خبر داد.

رئیس اداره اعزام مبلغان و گروه‌های تبلیغ عمومی اظهار داشت: دوره آموزشی مجازی ویژه ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ با مشارکت «اداره اعزام مبلغان و گروه‌های تبلیغ عمومی» و «اداره آموزش مرکز آموزش‌های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» به منظور بالا بردن سطح علمی و مهارتی مبلغان برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: از عناوین این دوره می‌توان به موضوعاتی چون؛ روش بیان تفسیر، پاسخگویی به شبهات قرآنی، مهدویت، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، روانشناسی تبلیغ، مبانی قرآنی و توحید اجتماعی، سواد رسانه، روش اقناع مخاطب در فضای مجازی، اخلاق و آداب تبلیغ در فضای مجازی نام برد و انتخاب موضوع به عهده مبلغ می‌باشد.

حجت الاسلام شریعتمداری به مزایای شرکت در این دوره اشاره کرد و گفت: اولویت در اعزام ماه مبارک رمضان، افزایش ۱۰ درصد به تسویه حق التبلیغ ماه مبارک رمضان، صدور گواهی پایان دوره، تسهیل و امتیاز در ارتقا رتبه تبلیغی از مزایای شرکت در این دوره آموزش مجازی می‌باشد.

رئیس اداره اعزام مبلغان و گروه‌های تبلیغ عمومی بیان کرد: مهلت ثبت نام این دوره، ۲ لغایت ۶ اسفند ماه و شروع دوره از ۹ لغایت ۲۲ اسفند ماه می‌باشد.

کد مطلب 5153160
فاطمه علی آبادی

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