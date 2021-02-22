برگزاری دوره آموزشی مبلغین، ویژه ماه رمضان ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدحامد شریعتمداری رئیس اداره اعزام مبلغان و گروه‌های تبلیغ عمومی از برگزاری دوره آموزشی مجازی ویژه ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ خبر داد.

رئیس اداره اعزام مبلغان و گروه‌های تبلیغ عمومی اظهار داشت: دوره آموزشی مجازی ویژه ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ با مشارکت «اداره اعزام مبلغان و گروه‌های تبلیغ عمومی» و «اداره آموزش مرکز آموزش‌های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» به منظور بالا بردن سطح علمی و مهارتی مبلغان برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: از عناوین این دوره می‌توان به موضوعاتی چون؛ روش بیان تفسیر، پاسخگویی به شبهات قرآنی، مهدویت، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، روانشناسی تبلیغ، مبانی قرآنی و توحید اجتماعی، سواد رسانه، روش اقناع مخاطب در فضای مجازی، اخلاق و آداب تبلیغ در فضای مجازی نام برد و انتخاب موضوع به عهده مبلغ می‌باشد.

حجت الاسلام شریعتمداری به مزایای شرکت در این دوره اشاره کرد و گفت: اولویت در اعزام ماه مبارک رمضان، افزایش ۱۰ درصد به تسویه حق التبلیغ ماه مبارک رمضان، صدور گواهی پایان دوره، تسهیل و امتیاز در ارتقا رتبه تبلیغی از مزایای شرکت در این دوره آموزش مجازی می‌باشد.

رئیس اداره اعزام مبلغان و گروه‌های تبلیغ عمومی بیان کرد: مهلت ثبت نام این دوره، ۲ لغایت ۶ اسفند ماه و شروع دوره از ۹ لغایت ۲۲ اسفند ماه می‌باشد.