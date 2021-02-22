اجرای طرح شهاب در کرمان/ استعدادسنجی ۱۷۱ هزار دانش آموز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسکندری نسب یکشنبه شب در نشست کار گروه اجرایی طرح شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) در استان کرمان اظهار کرد: از جمله اهداف این طرح می‌توان به کشف، جذب، هدایت و حمایت تحصیلی، تربیتی و معنوی استعدادهای برتر دانش آموزان اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷۱ هزار نفر از دانش آموزان پایه‌های چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم استان کرمان تحت پوشش این طرح هستند، افزود: برای نیل به اهداف مد نظر، طرح شهاب باید به صورت مستمر و بلند مدت اجرا شود.

اسکندری نسب با تاکید بر لزوم اجرای مطلوب این طرح توسط عوامل مدرسه ادامه داد: طرح شهاب باید در یک فضای عادی اجرا شود و به سمت رقابتی شدن، نرود.

وی با تاکید بر اهمیت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر افزود: طرح شهاب به صورت فراگیر در استان کرمان اجرا می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: از خیران آموزش یار در خواست داریم در زمینه اجرای طرح کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی استان کرمان ورود و مشارکت کنند.

وی با تاکید بر لزوم اجرای مطلوب این طرح در استان گفت: منابع مالی مورد نیاز طرح شهاب از محل اعتبارات دولتی و خیران تأمین می‌شود.