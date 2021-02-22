اوقاف مدافع جنگل ها و منابع طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری صبح دوشنبه در مراسم کاشت نهال در محوطه آستان مقدس معصوم‌زاده روستای تیرتاش شهرستان گلوگاه ضمن قدردانی از هیأت امنای معصوم زاده گلوگاه، اداره منابع طبیعی اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان اظهار کرد: کاشت نهال باید همراه با نگهداری از آن باشد و پس از کاشت مسئولان این مکان مقدس باید در نگهداری آن توجه بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه کاشت نهال درختان صنعتی در محوطه بقاع متبرکه و آستان مقدس امامزادگان مازندران در راستای ترویج فرهنگ نهال‌کاری، توجه به منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست و در راستای سرمایه‌گذاری و ایجاد منابع پایدار در بقاع متبرکه صورت می‌گیرد، افزود: اوقاف مدافع جنگل‌ها، درختان و منابع طبیعی است و در این راه علاوه بر حفظ جنگل‌ها خود نیز نهال‌کاری می‌کند.

فریدون کلبادی‌نژاد فرماندار شهرستان گلوگاه نیز در این مراسم ضمن قدردانی از توجه اوقاف به فرهنگ نهال‌کاری و منابع طبیعی گفت: اراضی وقفی شهرستان ظرفیت مناسبی برای کاشت درختان صنعتی هستند و در این راستا فرمانداری با اداره اوقاف همکاری لازم دارد.

مجید رضایی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلوگاه نیز در این باره بیان کرد: در راستای طرح درختکاری، هزار و ۵۰۰ اصله نهال صنوبر در محوطه آستان مقدس معصوم زاده روستای تیرتاش گلوگاه غرس شد.