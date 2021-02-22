در خواست دانشگاه علمی کاربردی از مجلس برای تامین بخشی از هزینه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، سیداحمدرضا پیش بین گفت: خوشبختانه در ۳ سال اخیر طرح ساماندهی مدرسان را داشتیم و امروز تمام مدرسین دانشگاه ما مسیر جذب اعضای هیئت علمی را طی کرده و همه مدرسان دارای صلاحیتهای اختصاصی و عمومی هستند و از نظر تخصصی ارزیابی شدند.
وی افزود: امروز در دانشگاه جامع علمی کاربردی طرح ساماندهی مراکز را به انجام رساندیم و از هزار و ۷۰ مرکز در گذشته به ۶۰۱ مرکز رسیده است که عموماً این مراکز دارای کیفیت لازم هستند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه امسال در پذیرش و تکمیل ظرفیت حدود ۱۴۵ هزار نفر دانشجو پذیرفتیم که در این شرایط رقم خوبی است، خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش دانشگاههای علمی کاربردی به مراتب بیش از این است اما این نیازمند حمایت است.
وی ادامه داد: از مجلس شورای اسلامی و دولت این تقاضا را داشتیم که به دلیل اینکه هزینههای ما در نظام آموزش مهارتی بالا است و مراکز خصوصی هستند و شاید توان لازم را نداشته باشند؛ بخشی از هزینهها را به ما کمک کنند زیرا امروز کمتر از ۱۵ درصد دانشجویان مهارتی هستند که این میزان باید ۳۰ درصد باشد.
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