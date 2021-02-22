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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۵۱

در خواست دانشگاه علمی کاربردی از مجلس برای تامین بخشی از هزینه ها

در خواست دانشگاه علمی کاربردی از مجلس برای تامین بخشی از هزینه ها

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: از مجلس و دولت این تقاضا را داشتیم که به دلیل اینکه هزینه‌های ما در نظام آموزش مهارتی بالا است بخشی از هزینه‌ها را به ما کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، سیداحمدرضا پیش بین گفت: خوشبختانه در ۳ سال اخیر طرح ساماندهی مدرسان را داشتیم و امروز تمام مدرسین دانشگاه ما مسیر جذب اعضای هیئت علمی را طی کرده و همه مدرسان دارای صلاحیت‌های اختصاصی و عمومی هستند و از نظر تخصصی ارزیابی شدند.

وی افزود: امروز در دانشگاه جامع علمی کاربردی طرح ساماندهی مراکز را به انجام رساندیم و از هزار و ۷۰ مرکز در گذشته به ۶۰۱ مرکز رسیده است که عموماً این مراکز دارای کیفیت لازم هستند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه امسال در پذیرش و تکمیل ظرفیت حدود ۱۴۵ هزار نفر دانشجو پذیرفتیم که در این شرایط رقم خوبی است، خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های علمی کاربردی به مراتب بیش از این است اما این نیازمند حمایت است.

وی ادامه داد: از مجلس شورای اسلامی و دولت این تقاضا را داشتیم که به دلیل اینکه هزینه‌های ما در نظام آموزش مهارتی بالا است و مراکز خصوصی هستند و شاید توان لازم را نداشته باشند؛ بخشی از هزینه‌ها را به ما کمک کنند زیرا امروز کمتر از ۱۵ درصد دانشجویان مهارتی هستند که این میزان باید ۳۰ درصد باشد.

کد مطلب 5153255

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