اردوهای جهادی علوم پزشکی منسجم برگزار شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا‏)، دکتر حسن زائری‌لطف در جمع فعالان نهادهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پاسخ به پیشنهاد مبنی بر ایجاد و صدور کارنامه فعالان فرهنگی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: خیلی از فعالان فرهنگی دانشگاه‌ها، پیشنهاداتی مبنی بر صدور کارنامه فرهنگی دارند.

وی افزود: این کار نیازمند آن است که در ابتدا سامانه جامع فعالیت‌های فرهنگی راه‌اندازی شده و برای هر دانشجو یک کارتابل فرهنگی ایجاد کنیم تا فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، منسجم‌تر وهدفمندتر شود. قطعا با ایجاد کارتابل فرهنگی برای هر دانشجوی علوم پزشکی، خیلی از مشکلات در این زمینه برطرف می‌شود.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به وجود توازن در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، گفت: دانشجویان تصور می‌کنند توازن و تعادلی در فعالیت‌های فرهنگی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود ندارد در حالی که ما در مسیر فعالیت‌های فرهنگی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی، به همه موارد توجه داریم.

وی گفت: ما در وزارت بهداشت نگاه تبعیض آمیزی به فعالیت‌های نهادهای فرهنگی و علمی از جمله انجمن‌های علمی، اردوهای جهادی، کانون‌های فرهنگی، نشریات دانشجویی و... نداریم و همه این نهادهای دانشجویی در کانون توجه اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت قرار دارند.

زائری‌لطف ادامه داد: صراحتاً اعلام می‌کنم برای اولین بار است که وزارت بهداشت برای تجهیز فضاهای فرهنگی ورود پیدا کرده است و این نگاه مرهون وزیر بهداشت است که دغدغه جدی در حوزه فرهنگ دارد و همیشه از ما حمایت کرده است. بنا داریم زمانی که ویروس کرونا از کشور رخت بربست و دانشجویان وارد فضای دانشگاه شدند، تفاوت محسوسی را در فضاهای فرهنگی مشاهده کنند.

وی با اشاره به فعالیت پویش دانشجویی مقابله با ویروس کرونا طی یک‌سال گذشته در همه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی اظهار داشت: دانشجویان علوم پزشکی کشور در ایام شیوع ویروس کرونا با تمام ظرفیت به صورت داوطلبانه در خط مقدم مقابله با ویروس حضور داشتند و در قالب «پویش دانشجویی مقابله با ویروس کرونا» در تولید و توزیع ماسک، شیلد، اقلام بهداشتی و حفاظتی تلاش‌های زیادی از خود نشان دادند.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت اضافه کرد: مشارکت دانشجویان علوم پزشکی در ضدعفونی کردن خوابگاه‌ها و فضاهای دانشگاهی و همچنین حضور آنها در سامانه‌های مختلف مرتبط با بیماری کرونا از جمله سامانه ۴۰۳۰ و ارائه مشاوره‌های لازم به مردم از جمله اقدامات خوبی بود که توسط قشر دانشجو انجام شده است و باید همواره قدردان آنها باشیم.

وی همچنین به عدم انسجام در برگزاری برخی از اردوهای جهادی اشاره کرد و گفت: در برخی از فعالیت اردوهای جهادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار و ارائه خدمات پزشکی، بهداشتی و درمانی به مردم، متاسفانه انسجام خاصی وجود ندارد که سعی داریم این مشکلات را برطرف کنیم.

زائری لطف بر لزوم سپردن مسئولیت به دانشجویان در زمینه فعالیت‌های فرهنگی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: اینکه دانشجویان معتقدند در برگزاری جشن‌ها و مراسم‌های مذهبی و جنگ‌های شادی و همایش‌های علمی باید بخشی از کار به دست دانشجویان سپرده شود، اعتقاد بسیار به‌جایی است و این کار علاوه بر ارتقای سطح اعتماد به نفس دانشجویان باعث صرفه‌جویی اقتصادی نیز می‌شود.

وی گفت: اگر قرار باشد از ظرفیت‌های دانشجویی برای برگزاری همایش‌ها و سمینارهای علمی و برنامه‌های مشابه استفاده نشود، علاوه بر صرف هزینه‌های بالاتر‏، به رشد فکری و بالندگی دانشجویان نیز توجه نشده است.