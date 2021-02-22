۲۰ سیستان وبلوچستانی دیگر کرونا گرفتند/ احتمال شیوع ویروس انگلیسی

سید محمد هاشمی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، تا صبح امروز ۲۷ هزار و ۷۰۴ نفر در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

وی افزود: همان‌گونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به اینکه هم اینک ۱۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان بستری هستند، گفت: از مجموع مبتلایان مثبت آزمایشگاهی یک هزار و ۱۶۴ نفر از هم استانی‌های عزیز علی رغم دریافت استاندارد ترین خدمات درمانی جان خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شواهدی از ورود ویروس انگلیسی به سیستان و بلوچستان وجود ندارد، ادامه داد: در عین حال خطر انتقال این نوع از ویروس در همه نقاط کشور جدی است.

هاشمی شهری با اشاره به اینکه موج بعدی شیوع ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان احتمالاً ناشی از ویروس جهش یافته باشد، تصریح کرد: مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان اگر به توصیه‌های بهداشتی توجه نکنند و در تجمعات حضور پیدا کنند قطعاً شاهد افزایش تعداد مبتلایان به بیماری کرونا خواهیم بود.