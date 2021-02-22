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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۱۱

فرماندار مهران:

صادرات کالا در مرز مهران همچنان انجام می شود

صادرات کالا در مرز مهران همچنان انجام می شود

ایلام-فرماندار شهرستان مهران با اشاره به اینکه بخش مسافرتی مرز مهران به دلیل بیماری کرونا بسته می شود، گفت: صادرات کالا در مرز مهران همچنان انجام می شود.

اسد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرز مسافرتی مهران از فردا در راستای مهار و کنترل بیماری کرونا بسته می‌شود.

فرماندار مهران با اشاره به بحرانی شدن وضعیت کرونا در کشور عراق، افزود: در این راستا مرز مسافرتی مهران بر روی زائران و مسافران این پایانه مسافری بسته می‌شود اما مرز تجاری مهران با رعایت کامل دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی باز است.

قاسمی گفت: انتظار است شهروندان دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت و اعضای ستاد کرونا شهرستان باید به صورت جدی علاوه بر نظارت تکامل مصوبات ستاد کرونا را عملیاتی کنند.

وی تصریح کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون تعداد یک هزار و ۱۹۳ فر از شهروندان این شهرستان به ویروس کرونا مبتلا شده است.

قاسمی بیان کرد: در حال حاضر تعداد دو نفر از شهروندان مبتلا در بیمارستان بستری و کادر درمان در حال ارائه خدمت به آنها هستند.

کد مطلب 5153278

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    نظرات

    • Behnam IQ ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      مرز مهران کی باز می‌شود

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