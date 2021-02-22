به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، جلسه هیات رئیسه این فدراسیون با حضور کلیه اعضا در محل این فدراسیون برگزار شد و حاضران در این نشست، در خصوص مسائل جاری فدراسیون بحث و تبادل نظر کردند.
بنابراین گزارش در این جلسه هادی بشیریان رئیس فدراسیون ضمن تبریک ماه رجب و اعیاد پیش رو گزارشی از فعالیتهای انجام شده و برنامههای پیش رو ارائه دادند.
وی گفت: رویکرد جدید فدراسیون بحث تمرکز زدایی و اعتماد به سایر بخشها و هیاتهای استانی در برنامههای فدراسیون است.
در ادامه این جلسه در خصوص بررسی تقویم و بودجه پیشنهادی فعالیتهای فدراسیون در سال ۱۴۰۰، بحث و تبادل نظر پیرامون رشتههای اعزامی به سی و یکمین یونیورسیاد، اصلاحیه آیین نامه هیاتهای ورزشی استانی مراکز آموزش عالی و طرح برگزاری المپیاد ملی در سال ۱۴۰۱ بحث و تبادل نظر و مقرر شد.
همچنین در خصوص رشتههای یونیورسیاد در کمیته فنی با در نظر گرفتن شرایط و امکانات مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته تا در جلسه آتی تصمیم گیری شود.
نظر شما