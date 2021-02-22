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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۵۷

نشست هیات رئیسه فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی برگزار شد

نشست هیات رئیسه فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی برگزار شد

جلسه هیئت رئیسه فدراسیون به منظور بررسی تقویم سال ۱۴۰۰ با حضور اعضا در محل فدراسیون برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، جلسه هیات رئیسه این فدراسیون با حضور کلیه اعضا در محل این فدراسیون برگزار شد و حاضران در این نشست، در خصوص مسائل جاری فدراسیون بحث و تبادل نظر کردند.

بنابراین گزارش در این جلسه هادی بشیریان رئیس فدراسیون ضمن تبریک ماه رجب و اعیاد پیش رو گزارشی از فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های پیش رو ارائه دادند.

وی گفت: رویکرد جدید فدراسیون بحث تمرکز زدایی و اعتماد به سایر بخش‌ها و هیات‌های استانی در برنامه‌های فدراسیون است.

در ادامه این جلسه در خصوص بررسی تقویم و بودجه پیشنهادی فعالیت‌های فدراسیون در سال ۱۴۰۰، بحث و تبادل نظر پیرامون رشته‌های اعزامی به سی و یکمین یونیورسیاد، اصلاحیه آیین نامه هیات‌های ورزشی استانی مراکز آموزش عالی و طرح برگزاری المپیاد ملی در سال ۱۴۰۱ بحث و تبادل نظر و مقرر شد.

همچنین در خصوص رشته‌های یونیورسیاد در کمیته فنی با در نظر گرفتن شرایط و امکانات مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته تا در جلسه آتی تصمیم گیری شود.

کد مطلب 5153319

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