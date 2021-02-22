به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز دوشنبه در کارگاه آموزشی دانش افزایی شورای اقامه نماز دستگاههای زیرمجموعه وزارت نفت در لرستان با بیان اینکه امام علی (ع) بر قلهای ایستادهاند که مجموعه فضائل، ارزشها و آرمانهای متعالی است، اظهار داشت: جهت، حرکت و سمت و سوی ما باید حرکت به سمت این قله باشد.
وی با تاکید بر اینکه البته ما که نمیتوانیم در رفتار علوی خود را با امام علی (ع) مقایسه کنیم اما سمت و سوی حرکت و جهت ما باید به سمت قلهای باشد که امام علی در آنجا ایستاده است افزود: به گونهای باشیم که زینت برای اهل بیت (ع) باسیم.
نماینده ولیفقیه در لرستان با تاکید بر اینکه تلاشهایی که برای محرومیت زدایی و خدمت رسانی میشود، خیلی ارزشمند و لازم است گفت: نباید اقتصاد و فرهنگ ما در اختیار «سیاست بازان» باشد، باید سیاست در خدمت اقتصاد و فرهنگ باشد و بر سیاست ما اخلاق و دین حاکمیت داشته باشد.
حجت الاسلام شاهرخی با بیان اینکه اگر در جاهایی موفق نبودهایم به خاطر این بوده که اقتصاد و یا فرهنگ ما را افرادی به دست گرفتهاند که سیاست بازی کردهاند ادامه داد: سیاست به عنوان تدبیر امور لازم است اما نباید به حوزههای اقتصاد و فرهنگ نگاه جناحی داشته باشیم.
وی بیان داشت: هر جایی که مدیریت جهادی بود، جدیت و تلاش برای رسیدن به اهداف سازمانی بود موفق میشویم، باید مبتنی بر کتاب و سنت برنامه ریزی کنیم و صحت، دقت و سرعت در کارها را مبتنی بر کتاب و سنت در نظر بگیریم.
نماینده ولیفقیه در لرستان با تاکید بر اینکه اگر مدیریت، منفعل، سست، غیر انقلابی و… باشد، یا کار انجام نشده و یا اگر انجام شده از مسیر خودش منحرف شده است گفت: مصداق این امر هم در خصوص سازی بوده است.
حجت الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نماز به عنوان عالیترین شیوه تعظیم و پرستش در همه ادیان آسمانی وجود داشته است عنوان کرد: رشد اقتصادی باید همراه با رشد فرهنگی و تربیت دینی باشد.
وی با اشاره به دستاوردهای پیروزی انقلاب در حوزههای مختلف عنوان کرد: ما باید از این رزق معنوی بیشترین بهره برداری و استفاده کنیم، فرهنگ نماز گسترش پیدا کند، اقامه نماز در ادارات باید از کیفیت و کمیت لازم برخوردار باشد.
نماینده ولیفقیه در لرستان با تاکید بر ترویج اقامه نماز در بین خانوادههای کارکنان دستگاههای اجرایی با استفاده از روشهای درست و صحیح عنوان کرد: امیدواریم این نشستها راهگشایی باشد تا فرهنگ نماز و اقامه نماز در درون سازمانها و ادارات از کمیت و کیفیت بهتری برخوردار باشد.
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