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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۲۹

رئیس جمعیت هلال احمر در گفتگو با مهر:

توزیع بیش از ۷ میلیاردتومان اقلام امدادی میان زلزله‌ زدگان سی سخت

توزیع بیش از ۷ میلیاردتومان اقلام امدادی میان زلزله‌ زدگان سی سخت

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: ارزش ریالی اقلام زیستی و امدادی توزیع شده میان زلزله زدگان استان کهگیلویه و بویراحمد، به رقم ۷ میلیارد و ۸۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.  

کریم همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله زده سی سخت و یاسوج گفت: تا ساعت ۶ صبح امروز چهارم اسفند ماه، مجموعاً ۱۴ هزار و ۳۳۹ نفر اسکان اضطراری یافته و بنا بر اعلام سازمان اورژانس کشور، ۶۷ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

وی با توضیح درباره اقلام امدادی توزیع شده میان آسیب‌دیدگان این زلزله عنوان کرد: تا کنون ۶۶۴۴ کیلوگرم نایلون پوششی، ۹۴۵ تخته پتو، ۷۰ تخته موکت، ۱۹۶۵ بسته غذایی ۷۲ ساعته و ۲۱۴ شعله وسیله گرمایشی میان آسیب دیدگان توزیع شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به حضور ۲۸۹ نیروی عملیاتی امداد و نجات در این منطقه تصریح کرد: تاکنون ۷۹ دستگاه خودروی امدادی شامل خودروهای سبک و سنگین و یک فروند بالگرد برای امداد رسانی به ویژه در ۱۴۷ روستای آسیب‌دیده این حادثه به کار گرفته شده است.

به گزارش مهر، ساعت ۲۲ مورخ ۲۹ بهمن ماه زلزله‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر استان کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان حوالی شهرستان سی سخت را لرزاند و تاکنون نیز نیروهای امدادی در حال انجام عملیات امداد و نجات در این مناطق هستند.

کد مطلب 5153434
ساناز باقری راد

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