به گزارش خبرنگار مهر، احمد مددی مدیرعامل باشگاه استقلال در حاشیه انتخابات هیات فوتبال استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در انتخابات هیات فوتبال همه چیز شفاف بود. آقای شیرازی انتخاب شدند و به ایشان تبریک می‌گویم.

مددی در خصوص ادامه همکاری با محمود فکری با استقلال گفت: ایشان به کارش ادامه می‌دهد و در این خصوص مشکلی نیست. فکری برای نقل و انتقالات هم لیست خود را به باشگاه ارائه داده و ما مشغول پیگیری هستیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال با تاکید بر اینکه مشکلی در تیمش وجود ندارد، اضافه کرد: پیگیر جذب بازیکنان خوبی هستیم و با آنها در حال مذاکره می‌باشیم.

مددی درباره اعتراض بازیکنان استقلال گفت: مشکلی نیست و با بازیکنان هم جلسه‌ای داشتیم و جای نگرانی نیست.

وی درباره اینکه محمود فکری روز گذشته به بازیکنان گفته بود اگر من مشکل هستم می‌روم، اظهار کرد: الان دارم به تمرین می‌روم. مشکلی نیست و نگران نباشید.