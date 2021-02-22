به گزارش خبرنگار مهر، احمد مددی مدیرعامل باشگاه استقلال در حاشیه انتخابات هیات فوتبال استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در انتخابات هیات فوتبال همه چیز شفاف بود. آقای شیرازی انتخاب شدند و به ایشان تبریک میگویم.
مددی در خصوص ادامه همکاری با محمود فکری با استقلال گفت: ایشان به کارش ادامه میدهد و در این خصوص مشکلی نیست. فکری برای نقل و انتقالات هم لیست خود را به باشگاه ارائه داده و ما مشغول پیگیری هستیم.
مدیرعامل باشگاه استقلال با تاکید بر اینکه مشکلی در تیمش وجود ندارد، اضافه کرد: پیگیر جذب بازیکنان خوبی هستیم و با آنها در حال مذاکره میباشیم.
مددی درباره اعتراض بازیکنان استقلال گفت: مشکلی نیست و با بازیکنان هم جلسهای داشتیم و جای نگرانی نیست.
وی درباره اینکه محمود فکری روز گذشته به بازیکنان گفته بود اگر من مشکل هستم میروم، اظهار کرد: الان دارم به تمرین میروم. مشکلی نیست و نگران نباشید.
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