کاهش خروج و افزایش ورود وسایل نقلیه به استان تهران طی ۲ روز اخیر

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران اظهار داشت: هم اکنون شاهد تردد روان و عادی در همه جاده‌های استان تهران هستیم و فقط در آزادراه تهران - کرج ترافیک پرحجمی را مشاهده می‌کنیم.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر آسمان در همه محورهای مواصلاتی استان تهران صاف و آفتابی است و هیچ پدیده جوی فعالی نداریم گفت: با توجه به پیش بینی‌ها صورت گرفته توسط سازمان هواشناسی برای پایان هفته احتمال بارش داریم که تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شده است.

وی عنوان داشت: در حال حاضر گشت‌های راهداری در حال خدمات عادی و روزانه هستند و مشکل خاصی در خصوص راه‌ها وجود ندارد تا زمانی که دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ شود.

مصدقی در خصوص وضعیت ورودی و خروجی‌های استان تهران نیز اظهار داشت: طی دوم اسفند ماه تعداد جمع ورودی وسایل نقلیه به استان ۲۵۱ هزار و ۸۷۹ دستگاه و جمع خروجی خودروها ۲۴۸ هزار و ۹۷۴ دستگاه و سوم اسفندماه جمع ورودی ۲۶۳ هزار و ۴۹۹ دستگاه و جمع خروجی ۲۴۲ هزار و ۵۱۸ دستگاه تخمین زده شده است که در مقایسه با یکدیگر شاهد کاهش حجم خروجی و افزایش ورود به استان هستیم.