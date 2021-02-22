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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۴۰

شورای امنیت ملی افغانستان؛

توافقنامه صلح آمریکا-طالبان تاثیری در روند صلح نداشته است

توافقنامه صلح آمریکا-طالبان تاثیری در روند صلح نداشته است

سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در آستانه یک سالگی امضای توافقنامه صلح آمریکا و طالبان اعلام کرد که این سند در روند صلح موثر نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «رحمت الله اندر» سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در یک پیام ویدئویی اعلام کرد که توافقنامه صلح آمریکا-طالبان تاثیری در روند صلح نداشته است.

وی همچنین اعلام کرد که در زمان امضای این سند با حکومت افغانستان مشورت نشده بود.

او گفته که این توافقنامه نه تنها در روند صلح موثر نبوده بلکه خونریزی و جنگ را نیز در افغانستان پایان نداده است.

رحمت الله اندر از بعضی عبارت‌ها در این سند از جمله «کاهش خشونت‌ها» انتقاد کرده و می‌گوید این اصطلاحات رضایت به ادامه بخشی از جنگ در افغانستان را نشان می‌دهد.

او تاکید کرد که دولت افغانستان حتی با یک ساعت خونریزی در این کشور مخالف بوده و حفظ افغانستان را مسئولیت خود می‌داند و به روند صلح و پایان جنگ از دید این مسئولیت می‌نگرد.

توافقنامه صلح آمریکا و طالبان در دهم اسفند سال گذشته به امضا رسید. بر اساس این سند که در دوحه امضا شد، طالبان باید حملات به نیروهای آمریکایی را متوقف کند، سطح خشونت‌ها را به شدت کاهش دهد و گفتگوهای صلح با دولت افغانستان را پیش ببرد.

آمریکا نیز در مقابل به اساس این سند تعهد داده که به تدریج از شمار نیروهایش در افغانستان بکاهد و تا مه ۲۰۲۱ آنها را کاملاً خارج کند.

کد مطلب 5153541
عبدالحمید بیاتی

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