به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر عکس‌هایی از مراحل تولید سریال «رعد و برق» به کارگردانی بهروز افخمی در فضای مجازی منتشر شد که با حجمی از انتقادات نسبت به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مواجه شد. این عکس‌ها که توسط مهران رجبی بازیگر سریال منتشر شده بود، تصاویری از پشت صحنه نشان می‌داد که بازیگران و عوامل و به ویژه بهروز افخمی با توجه یا بی‌توجه به دوربین عکاسی، در حال کار هستند و هیچ‌یک هم ماسک ندارند.

بهروز افخمی کارگردان سینما و تلویزیون پیش از این و همزمان با جشنواره فیلم فجر نظرات شخصی و عجیب خود را درباره ویروس کرونا و مخالفت با ماسک زدن ابراز کرده بود و حالا گویی این تئوری‌ها در یک گروه جمعی در حال اجراست. با این حال با پیگیری از مدیر گروه فیلم و سریال سیما فیلم و سپس مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما در پی صحت و سقم نظارت بر فرآیند تولید پروژه‌ها برآمدیم تا مشخص شود نگرانی‌ها درباره شرایط حاکم بر گروه‌های سریال‌سازی تا چه اندازه قابل توجه است.

افخمی: عمداً کرونای خفیف گرفتم!

بهروز افخمی شب گذشته در گفتگویی رادیویی به تشریح وضعیت تولید سریال و عکس‌های منتشر شده عوامل بدون ماسک پرداخت و با اشاره به اینکه عمداً تلاش کرده است در تابستان ویروس خفیف کرونا را بگیرد اظهار کرد: در طول بهار آمارهای جهانی را که بررسی کردم دیدم که ویروس با نزدیک شدن به فصل گرم ضعیف می‌شود و گفتم اگر قرار هست بگیریم در تابستان مبتلا شویم.

وی اضافه کرد: یک سری کارها مثل غرغره آب نمک را که به تجربه هم ثابت شده جلوگیری می‌کند کنار گذاشتم. اوایل تابستان کرونا گرفتم و سبک هم گرفتم و کاری هم با ریه‌ام نداشت. در طول فیلمبرداری برخی از بچه‌های گروه هم گرفتند چون به آنها هم اطمینان می‌دادم کرونا برای جوان‌ها خطری ندارد و برای زیر پنجاه سال‌ها هم تقریباً خطری ندارد. به این ترتیب در طول تابستان نصف گروه‌مان و در پاییز اغلب گروه کرونا گرفتند. پس نه می‌توانستند کسی را آلوده کنند نه خودشان مبتلا بشوند پس با خیال راحت بدون ماسک و پرهیزهای مربوط به این آنفلوآنزا که از آنفلوآنزا های دیگر هم ضعیف‌تر است کارمان را کردیم!

مدیرگروه فیلم و سریال «سیمافیلم»: تذکر می‌دهیم

با وجود صحبت‌های بهروز افخمی اما به‌نظر می‌رسد نظارت بر فرآیند رعایت مسائل بهداشتی در تولیدات تلویزیونی، امری سازمانی و فراتر از نظرات شخصی افراد است و نیاز به نظارت و پیگیری بالادستی هم دارد. در همین راستا مجید اکبرشاهی مدیر گروه فیلم و سریال سیمافیلم درباره نظارت بر مجموعه‌های تولیدی تلویزیون و سریال‌ها به خبرنگار مهر بیان کرد: حتماً نظارت روی پروژه‌ها وجود دارد و اگر پروتکل‌ها رعایت نشود تذکر داده می‌شود.

وی درباره اینکه چه کسی در چنین مواردی مسئول است و باید به پروژه‌ها تذکر بدهد بیان کرد: سیمافیلم ابلاغیه‌ای را درباره پروتکل‌های بهداشتی در پروژه‌ها تنظیم کرده است که با دعوت از مسئولان وزارت بهداشت تدوین و برای گروه‌های فیلم و سریال شبکه‌ها ارسال شده است و این گروه‌های فیلم و سریال هر شبکه هستند که باید این موارد را پیگیری کنند.

اکبرشاهی با اشاره به مواردی از این آئین نامه اظهار کرد: در این آئین نامه حضور پزشک هر چند وقت یک بار بر سر پروژه‌ها، تست اکسیژن و یا تب سنجی و همچنین زدن ماسک جزو پروتکل‌ها مطرح شده است. حتی در قراردادها هم بندی به عنوان پروتکل‌های بهداشتی اضافه شده است و حالا این گروه‌ها هستند که باید دیگر موارد را پیگیری کنند.

مدیر فیلم و سریال شبکه پنج: نمی‌توانیم کسی را اخراج کنیم!

در ادامه با مصطفی رضوانی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما که در حال حاضر اصلی ترین متولی برای رسیدگی به سریال «رعد و برق» است گفتگو کردیم.

رضوانی نیز در ابتدا در توضیحاتی به خبرنگار مهر گفت: درباره نظارت روی پروتکل‌های بهداشتی در سریال سازی، آئین نامه‌ای به ما ابلاغ شده و ما هم به پروژه‌ها اعلام کرده‌ایم.

وی درباره عکس‌های منتشر شده از سریال «رعد و برق» توضیح داد: ممکن است قابی باشد که کسی ماسک ندارد یا پلانی باشد که برای دقایقی ماسک‌هایشان برداشته‌اند اما در کل پروتکل‌ها در سریال‌ها رعایت می‌شود.

رضوانی در پاسخ به مخالفت افخمی با ماسک زدن که پیش از این هم به صراحت اعلام شده بود، عنوان کرد: این اعتقاد شخصی آقای افخمی است و آنچنان که ما روی سریال نظارت داریم، پروتکل‌ها رعایت می‌شود اما ممکن است کمتر و بیشتر داشته باشد. در بسیاری از سریال‌های دیگر هم ممکن است موارد مشابهی باشد که در یک صحنه ماسک را برداشته‌اند. تولید این سریال هم در روستاهایی در شمال کشور است و حتی به نوعی قرنطینه هستند و کسی به گروه اضافه یا از آن کم نمی‌شود.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج درباره اینکه تا چه حد افخمی اجازه دارد طبق اعتقادات شخصی خود در گروه پیش برود و خطرآفرین باشد؟ بیان کرد: ما و مدیر شبکه حتی به پشت صحنه سریال رفته‌ایم و موارد رعایت می‌شود. از طرفی عوامل سریال «رعد و برق» هم حدود یکی دو سال است در تصویربرداری هستند و تاکنون لطمه‌ای نزده است. اعتقاد شخصی او هم به کسی تحمیل نمی‌شود اما ممکن است شخص دیگری هم باشد که ماسک نمی‌زند اما ما نمی‌توانیم تک تک افراد را به خاطر ماسک نزدن اخراج کنیم.

وی درباره نحوه برخورد با متخلفان اظهار کرد: در هر پروژه‌ای هم ممکن است یک فیلمبردار یا کسی باشد که لحظاتی ماسک را پایین می‌آورد اما نمی‌توان او را از پروژه اخراج کرد.

رضوانی در پایان درباره اینکه اگر رعایت نکردن پروتکل‌ها به صورت یک روند باشد تذکر صورت می‌گیرد یا خیر گفت: سریال ناظر کیفی دارد که اگر رعایت نشود نسبت به این موارد تذکر می‌دهد.