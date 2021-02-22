تامین میوه شب عید مردم گلستان/۴۰۰تن میوه تنظیم بازار توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طلوعیان ظهر دوشنبه در دومین جلسه کمیته راهبری میوه تنظیم بازار استان اظهارکرد: با هماهنگی های صورت گرفته ۲۵۰ تن پرتقال و ۱۵۰ تن سیب درختی برای مصرف عید نوروز مردم استان تامین و توزیع خواهد شد.

وی گفت: این میوه ها با قیمت تنظیم بازاری در ایام پایانی سال در سطح بازار استان توزیع خواهد شد.

طلوعیان، هدف از این اقدام را تنظیم بازار میوه و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت میوه در ایام پایانی سال عنوان کرد.

گفتنی است در این جلسه اتحادیه تعاون روستایی استان گلستان به عنوان مباشر تامین و توزیع میوه شب عید تعیین شد.