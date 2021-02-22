سرمربی سابق تراکتور در مراسم معارفه سرمربی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه رسول خطیبی به عنوان سرمربی جدید تیم ظهر امروز (دوشنبه) در سالن کنفرانس باشگاه برگزار شد.

در این جلسه، علیرضا رحیمی، معاون ورزشی باشگاه و حسن آذرنیا مدیر تیم حضور داشتند.

علیرضا رحیمی در ابتدای این جلسه به رسول خطیبی خوش‌آمد گفت و برای وی در تیم تراکتور آرزوی موفقیت کرد. همچنین رسول خطیبی نیز صحبت‌هایی را با بازیکنان خود انجام داد.

مسعود شجاعی که چند هفته سرمربی تیم تراکتور بود، در کنار اشکان دژاگه در این مراسم حضور داشت. شجاعی به عنوان کاپیتان و بازیکن در تیم تراکتور به کارش ادامه خواهد داد.

این در حالی است که تراکتوری‌ها امروز با پیمان بابایی مهاجم تیم ماشین سازی هم قرارداد امضا کردند و وی به جمع سرخپوشان تبریزی اضافه شد.