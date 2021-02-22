  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۰۶

سرمربی سابق تراکتور در مراسم معارفه سرمربی جدید

سرمربی سابق تراکتور در مراسم معارفه سرمربی جدید

جلسه معارفه سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتور با حضور بازیکنان و سرمربی سابق این تیم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه رسول خطیبی به عنوان سرمربی جدید تیم ظهر امروز (دوشنبه) در سالن کنفرانس باشگاه برگزار شد.

در این جلسه، علیرضا رحیمی، معاون ورزشی باشگاه و حسن آذرنیا مدیر تیم حضور داشتند.

علیرضا رحیمی در ابتدای این جلسه به رسول خطیبی خوش‌آمد گفت و برای وی در تیم تراکتور آرزوی موفقیت کرد. همچنین رسول خطیبی نیز صحبت‌هایی را با بازیکنان خود انجام داد.

مسعود شجاعی که چند هفته سرمربی تیم تراکتور بود، در کنار اشکان دژاگه در این مراسم حضور داشت. شجاعی به عنوان کاپیتان و بازیکن در تیم تراکتور به کارش ادامه خواهد داد.

این در حالی است که تراکتوری‌ها امروز با پیمان بابایی مهاجم تیم ماشین سازی هم قرارداد امضا کردند و وی به جمع سرخپوشان تبریزی اضافه شد.

کد مطلب 5153573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه