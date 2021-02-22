به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور، گفت: آقای روحانی! بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس انرژی اتمی یک دهن کجی آشکار به ملت است.

وی بیان کرد: مجلس انقلابی در راستای تامین منافع مردم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران را به تصویب رساند و با اجرای آن قطعاً منافع ملت تامین می شد.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از رئیس قوه قضاییه درخواست می کنم حال که سازمان انرژی اتمی خودسرانه بیانیه مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد کرده، به این مساله ورود کند و با ناقضان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها برخورد انقلابی کند.