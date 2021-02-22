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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۳۹

شریعتی در تذکر شفاهی:

آیت الله رئیسی با ناقضان قانون «لغو تحریم‌ها» برخورد انقلابی کند

آیت الله رئیسی با ناقضان قانون «لغو تحریم‌ها» برخورد انقلابی کند

نماینده مردم بهشهر در مجلس گفت: در شرایطی که سازمان انرژی اتمی خودسرانه بیانیه‌ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد کرده است، رئیس قوه قضاییه با ناقضان قانون مجلس، برخورد انقلابی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور، گفت: آقای روحانی! بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس انرژی اتمی یک دهن کجی آشکار به ملت است.

وی بیان کرد: مجلس انقلابی در راستای تامین منافع مردم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران را به تصویب رساند و با اجرای آن قطعاً منافع ملت تامین می شد.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از رئیس قوه قضاییه درخواست می کنم حال که سازمان انرژی اتمی خودسرانه بیانیه مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد کرده، به این مساله ورود کند و با ناقضان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها برخورد انقلابی کند.

کد مطلب 5153611
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • عباس IR ۰۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      عجبا، نکنید نکنید شرم کنید از خدا و امام زمان عج، آبروی این مملکت و مردم خیلی گرانبهاست قیمتش را کسی نمیتواند محاسبه کند، این چه وضعشه، کاش مجلس غیر علنی به اینکار ورود میکرد و پیگیری قانونیش و وظیفه اش را عمل میکرد، واقعا چی بگیم

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