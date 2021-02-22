به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی بعد از ظهر امروز اظهار کرد: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انفجار مین در منطقه هفت تپان جاده نفت‌شهر، تیمی از مأموران انتظامی بخش سومار به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: کودک هفت ساله به همراه خانواده‌اش که از عشایر کوچ رو هستند هنگام چرای دام با یک عدد مین به جا مانده از جنگ تحمیلی برخورد کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قصرشیرین تصریح کرد: بر اثر این حادثه کودک هفت ساله از ناحیه پا و دست چپ مصدوم و به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهر قصرشیرین منتقل شد.