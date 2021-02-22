  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۰۶

فرمانده انتظامی قصرشیرین:

انفجار مین در نفت‌شهر سبب زخمی شدن کودک ۷ ساله شد

انفجار مین در نفت‌شهر سبب زخمی شدن کودک ۷ ساله شد

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان قصرشیرین گفت: انفجار یک مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در جاده نفت‌شهر سبب مصدومیت یک کودک هفت ساله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی بعد از ظهر امروز اظهار کرد: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انفجار مین در منطقه هفت تپان جاده نفت‌شهر، تیمی از مأموران انتظامی بخش سومار به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: کودک هفت ساله به همراه خانواده‌اش که از عشایر کوچ رو هستند هنگام چرای دام با یک عدد مین به جا مانده از جنگ تحمیلی برخورد کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قصرشیرین تصریح کرد: بر اثر این حادثه کودک هفت ساله از ناحیه پا و دست چپ مصدوم و به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهر قصرشیرین منتقل شد.

کد مطلب 5153658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه