  1. استانها
  2. اردبیل
۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۱۰

رئیس کل دادگستری اردبیل:

مدیران از وقوع جرائم در زیرمجموعه های خود پیشگیری کنند

مدیران از وقوع جرائم در زیرمجموعه های خود پیشگیری کنند

اردبیل -رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: مدیران با استفاده از ظرفیت‌های موجود و نظارت‌های مستمر بر عملکرد زیر مجموعه‌های خود از وقوع جرائم پیشگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر دوشنبه در سومین جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوه‌ای و نیازمند همکاری مردم، مسئولان با بهره پیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد است.

وی با اشاره به دستورالعمل ترک فعل مدیران ادارات و دستگاه‌ها خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی استان اردبیل همواره در کنار مدیران و مسئولان قانون مدار و متعهد بوده و ضمن اینکه از اقدامات قانونی آنان در امر مبارزه با فساد در حوزه‌های مختلف حمایت می‌کند با هرگونه موارد فساد و تخلف به ویژه در حوزه اقتصادی و اداری به شدت برخورد می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل از مسئولان و مدیران خواست تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نظارت‌های مستمر و مداومی بر عملکرد زیر مجموعه‌های خود داشته باشند تا از وقوع هرگونه خطا و فساد قبل از وقوع آن پیشگیری کنند.

عتباتی به جرایم رخ داده در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از این جرایم به دلایل نداشتن مهارت‌های ارتباطی و گفتاری اتفاق می‌افتد که یکی از رسالت‌های مهم و خطیر دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، آموزش این مهارت‌ها به مردم و فرهنگ سازی آن در جامعه با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ها و ائمه جمعه و جماعت است.

وی به ظرفیت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی، استفاده و مدیریت مطلوب از آن را یکی از ضروری‌ترین نیاز جامعه امروزی عنوان کرد و افزود: باید دستگاه‌های متولی برای بهره مندی از این ظرفیت برنامه ریزی های جامع و مدونی داشته باشند.

کد مطلب 5153729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه