مدیران از وقوع جرائم در زیرمجموعه های خود پیشگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر دوشنبه در سومین جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوهای و نیازمند همکاری مردم، مسئولان با بهره پیری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد است.
وی با اشاره به دستورالعمل ترک فعل مدیران ادارات و دستگاهها خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی استان اردبیل همواره در کنار مدیران و مسئولان قانون مدار و متعهد بوده و ضمن اینکه از اقدامات قانونی آنان در امر مبارزه با فساد در حوزههای مختلف حمایت میکند با هرگونه موارد فساد و تخلف به ویژه در حوزه اقتصادی و اداری به شدت برخورد میکند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل از مسئولان و مدیران خواست تا با استفاده از ظرفیتهای موجود، نظارتهای مستمر و مداومی بر عملکرد زیر مجموعههای خود داشته باشند تا از وقوع هرگونه خطا و فساد قبل از وقوع آن پیشگیری کنند.
عتباتی به جرایم رخ داده در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از این جرایم به دلایل نداشتن مهارتهای ارتباطی و گفتاری اتفاق میافتد که یکی از رسالتهای مهم و خطیر دستگاهها و نهادهای فرهنگی، آموزش این مهارتها به مردم و فرهنگ سازی آن در جامعه با استفاده از ظرفیتهای رسانهها و ائمه جمعه و جماعت است.
وی به ظرفیتها و تهدیدهای فضای مجازی، استفاده و مدیریت مطلوب از آن را یکی از ضروریترین نیاز جامعه امروزی عنوان کرد و افزود: باید دستگاههای متولی برای بهره مندی از این ظرفیت برنامه ریزی های جامع و مدونی داشته باشند.
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