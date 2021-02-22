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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۲۲

در ۲۴ ساعت گذشته؛

یک فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه به ثبت رسید

یک فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه به ثبت رسید

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: یک فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بعد از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۱۵ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و چهار مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۶۴ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان یک نفر است که مورد مربوط به شهرستان کرمانشاه است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، یک هزار و ۴۷۸ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۵۳ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۴۳ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5153738

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