به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر دوشنبه در جلسه ستاد کرونای استان تهران که با حضور علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا کلانشهر تهران در استانداری برگزار شد اظهار داشت: باید شرایطی فراهم کنیم که هیچ زمانی فکر نکنیم به نقطه مطلوب در مدیریت کرونا رسیده ایم و از عادی سازی شرایط کرونا پرهیز کنیم.

وی با بیان اینکه باید بلافاصله بعد از شناسایی بیمار اقدام به ردیابی اطرافیان و قرنطینه کردن فرد مبتلا کنیم گفت: مراجعه بیماران سرپایی در استان از نیمه دوم بهمن ماه رو به افزایش است و این هشدار برای افزایش بستری‌ها و فوتی‌ها محسوب می‌شود.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه باید مراکز تجمع مردم به ویژه در مراکز خرید نظیر بازار و حتماً با همکاری بازاریان و اصناف طرح اکیپ‌های نظارتی تشدید می‌شود گفت: فاصله گذاری در تهران ۷۵ درصد است و تا رسیدن به نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم.

محسنی بندپی بیان داشت: پیشنهاد صریح ستاد کرونا استان تهران به قرارگاه و ستاد ملی این است که بین ۲ تا ۳ هفته پروازهای خارجی به تهران متوقف شود و از طرفی باید جرایم فردی که قرنطینه را می شکند باید افزایش پیدا کند.

وی گفت: طبق آمار نیروی انتظامی ظرف روز گذشته ۱۸۸۰ خودرو از ساعت ۲۱ الی ۳ صبح جریمه شدند و این ترددها نگران کننده هستند.

استاندار تهران در خصوص ساماندهی دست فروش‌ها در مناطق شهری پرتراکم تهران نظیر مناطق ۱ عنوان داشت: در این راستا تاکنون ۲ جلسه برگزار کردیم و مقرر شد شهرداری اقدام به ساماندهی دست فروش‌ها کنند و امسال هیچ نمایشگاهی اعم از بهاره در استان تهران برپا نمی‌شود و انتخابات سراسری اتحادیه‌ها اجازه برگزاری ندارند.

محسنی بندپی بیان داشت: در سیستم تحت نظارت ۳ دانشگاه بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تست کرونا پی سی آر به صورت روزانه در استان تهران صورت می‌گیرد که البته ۱۶ هزار تست هم قابل افزایش است و مقرر شد متولیان برگزار کننده آزمون تقاضای خود را به ستاد استانی ارائه دهند و در صورت برگزاری آزمون متمرکز بعد از بررسی کارشناسان سه دانشگاه علوم پزشکی این آزمون‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در فضای مناسب برگزار شوند.