1500 مجموعه ورزشی کشور تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر میر مهدی نجفی ظهر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر کل تربیت بدنی مازندران در تالار سلمان هراتی شهرستان ساری افزود: سازمان تربیت بدنی در بخش سخت افزاری به تعهدات خود به نحو شایسته ای عمل کرده است.

وی ادامه داد: در ورزش فعالیت اقتصادی برای سودآوری معنایی ندارد و آنچه ورزشکار را به مدارج قهرمانی می رساند عشق به مردم ، وطن و ایرانی است.

نجفی تصریح کرد: پیچیده ترین تخصص ها در ورزش نهفته است و فضای ورزشی را فضای عطوفت، پهلوانی و بزرگمنشی و بزرگمردی ذکر کرد.

معاون هماهنگی و امور استان های سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سفرهای استانی هیئت دولت و مصوبات ورزشی خاطر نشان کرد: ماحصل این سفرها ایجاد 760 سالن و مجموعه ورزشی در کشور طی سال های آینده خواهد بود.

وی همچنین به اعتبارات قطره چکانی ورزش کشور اشاره کرد و با توجه به برنامه دولت برای تحقق چشم انداز بیست ساله نظام در عرصه ورزش تحقق این مهم را نیازمند مساعدت و همکاری بیشتر مسئولان به خصوص نمایندگان مجلس برای افزایش اعتبارات ورزشی کشور دانست.

نجفی یادآور شد: ورزش بانوان طی سال های گذشته تحولات چشمگیری داشته و نمونه آن 50 درصد مدال های مسابقات چین را بانوان ایرانی تصاحب کرده اند.

در پایان این مراسم از زحمات چهار و نیم ساله سید هادی حسینی در طول مدیریت ورزش استان تقدیر شد و نصرالله پریچهره به عنوان مدیر کل تربیت بدنی مازندران معرفی شد.