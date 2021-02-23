سرانه ورزشی «فریدن» تنها ۳۷ صدم مترمربع است

مهدی نجاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جایگاه ورزش شهرستان فریدن در استان اصفهان در رتبه سوم قرار دارد، اظهار داشت: ورزش شهرستان فریدن در بحث منطقه نیز جز شهرستان‌های درجه دو استان اصفهان است که ۳۴ هیئت ورزشی فعال دارد.

وی افزود: سال گذشته توسط ۲۰۰ ورزشکار فریدنی در رشته‌های مختلف مقام‌های قهرمانی استان کسب شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان فریدن با اشاره به توسعه و رونق ورزش شهرستان با توجه به کسب رتبه سوم ورزش فریدن در سطح استان خاطرنشان کرد: با جذب بودجه و اعتبارات ورزشی، اقدامات خوبی به ویژه افتتاح پروژه‌های ورزشی شهرستان، یک ثبات و آرامش در بین هیئت‌های ورزشی برقرار شد.

وی، قهرمانی در سطح آسیایی و حتی جهانی با هماهنگی رؤسای هیئت ورزشی از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای آینده ورزش فریدن عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف ما بحث اقتدار ملی منطقه است چرا که قبلاً در این منطقه قهرمانی آسیایی داشتیم اما سعی داریم بتوانیم به جایگاه قهرمانی آسیا باز گردیم و حتی به سطح جهانی برسیم.

ایجاد ۲۱ خانه ورزش در روستاهای شهرستان فریدن

نجاری در ارتباط با توسعه ورزش در شهرها و روستاهای تابع شهرستان فریدن گفت: در هماهنگی انجام شده با هیئت روستایی شهرستان فریدن و اداره کل ورزش و جوانان استان، ۲۱ روستای فریدن به خانه‌های ورزش روستایی با اقلامی مانند میز تنیس روی میز، فوتبال دستی، تشک‌های تاتامی، صفحه شطرنج و غیره تجهیز شدند تا شهروندان و علاقه مندان به ورزش مکانی برای فعالیت ورزشی داشته باشند.

وی با اشاره به ورزش شهر دامنه گفت: با توجه به خشک شدن زمین چمن فوتبال این شهر، اقداماتی با مساعدت فرماندار و دیگر مسئولین در راستای احداث زمین چمن مصنوعی صورت گرفته است که دوستان ورزشکار به خصوص فوتبالیست‌های شهر دامنه مکانی برای فعالیت داشته باشند، برای احداث باغ بانوان شهر دامنه با شهردار این شهر رایزنی انجام دادیم تا اقدامی صورت گیرد.

لزوم توسعه ورزش همگانی در بین خانواده‌های فریدنی

رئیس اداره ورزش و جوانان فریدن با تاکید بر لزوم توجه به ورزش‌های همگانی و اینکه تلاش داریم این ورزش به سبد برنامه خانواده‌ها اضافه شود، افزود: در این راستا اقداماتی از جمله ایجاد خانه‌های ورزش روستایی، محله محوری ورزش در شهرها و روستاها، ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی در پارک‌ها را انجام داده‌ایم.

وی متذکر شد: در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ حدود ۳۰ درصد کارت بیمه ورزشی افزایش داشت اما امسال صدور کارت بیمه ورزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی حوزه ورزش نداشتیم.

سرانه ورزشی در فریدن ۳۷ صدم مترمربع است

نجاری با بیان اینکه مهمترین مشکل حوزه ورزشی شهرستان فریدن نبود اعتبارات کافی است، گفت: در بازدید مدیر کل ورزش و جوانان استان از دو پروژه ورزشی روستاهای نهر خلج و سفتجان قول اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی داده شد که در صورت تخصیص اعتبار قبل از پایان دولت دوازدهم به بهره‌برداری می‌رسند و امیدواریم سرانه ورزشی شهرستان فریدن که اکنون ۳۷ صدم متر مربع است نیز افزایش پیدا کند.

ضرورت نگاه ویژه مجلس برای تأمین اعتبارات عمرانی و تخصیص بودجه‌

نجاری از نماینده شهرستان فریدن در مجلس خواستار نگاه ویژه در بحث اعتبارات عمرانی و تخصیص بودجه‌های جاری به هیئت‌های ورزشی شد و افزود: با توجه به قدمت بالای اماکن ورزشی و سرانه ورزشی این شهرستان، فریدن نیاز به اعتبارات ویژه برای بهسازی و ساخت اماکن ورزشی جدید دارد.

فعال شدن چهار سمن در فریدن

وی با بیان اینکه پس از پیگیری‌های لازم اکنون چهار سمن در حوزه‌های مختلف در فریدن فعالیت دارند، گفت: از جوانان شهرستان خواستارم برای تشکیل سمن‌ها، اداره ورزش و جوانان فریدن را یاری کنند.