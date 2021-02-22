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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۳۲

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی اعلام کرد؛

برگزاری مجازی جشن نیکوکاری با شعار «عیدی برای همه» در خراسان رضوی

برگزاری مجازی جشن نیکوکاری با شعار «عیدی برای همه» در خراسان رضوی

مشهد- مدیرکل کمیته امداد استان خراسان رضوی از برگزاری جشن نیکوکاری در روزهای ۱۴،۱۳و۱۵ اسفندماه خبر داد و گفت: جشن نیکوکاری امسال با شعار «عیدی برای همه» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله آسوده از برگزاری جشن نیکوکاری در روزهای ۱۴،۱۳و۱۵ اسفندماه خبر داد و گفت: در آستانه سال نو همچون سنوات گذشته جشن نیکوکاری امسال با شعار «عیدی برای همه» برگزار می‌شود.

وی افزود: جشن نیکوکاری امسال همزمان با ۱۴ اسفند و سالروز تأسیس کمیته امداد به صورت نمادین آغاز می‌شود، ادامه داد: این جشن امسال در سطح استان به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

آسوده اظهار کرد: در ایام پایانی سال با اهدای البسه، پوشاک، بسته‌های غذایی و هدایای نقدی می‌توان به یاری خانواده‌های مددجو و نیازمند رفت.

مدیر کل کمیته امداد خراسان ضوی یادآور شد: خیران می‌توانند از طریق کد آسان پرداخت #۰۵۱۱*۸۸۷۷* و یا مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری سطح استان کمک‌های خود را به دست نیازمندان برسانند.

کد مطلب 5153876

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