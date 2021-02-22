برگزاری مجازی جشن نیکوکاری با شعار «عیدی برای همه» در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله آسوده از برگزاری جشن نیکوکاری در روزهای ۱۴،۱۳و۱۵ اسفندماه خبر داد و گفت: در آستانه سال نو همچون سنوات گذشته جشن نیکوکاری امسال با شعار «عیدی برای همه» برگزار میشود.
وی افزود: جشن نیکوکاری امسال همزمان با ۱۴ اسفند و سالروز تأسیس کمیته امداد به صورت نمادین آغاز میشود، ادامه داد: این جشن امسال در سطح استان به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار میشود.
آسوده اظهار کرد: در ایام پایانی سال با اهدای البسه، پوشاک، بستههای غذایی و هدایای نقدی میتوان به یاری خانوادههای مددجو و نیازمند رفت.
مدیر کل کمیته امداد خراسان ضوی یادآور شد: خیران میتوانند از طریق کد آسان پرداخت #۰۵۱۱*۸۸۷۷* و یا مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری سطح استان کمکهای خود را به دست نیازمندان برسانند.
نظر شما