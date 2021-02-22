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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۰۶

اردوغان:

آمریکا در کنار تروریسم و تروریست‌ها قرار دارد

آمریکا در کنار تروریسم و تروریست‌ها قرار دارد

رییس جمهور ترکیه امروز در سخنانی تصریح کرد: آمریکا در کنار تروریسم و تروریست‌ها قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی تصریح کرد: آمریکا در کنار تروریسم و تروریست‌ها قرار دارد.

رییس جمهور ترکیه در این خصوص گفت: (در مورد پناهجویان) انسانیت نه تنها در مدیترانه، بلکه در اژه و مریچ نیز رفوزه شد. (آمریکا) دغدغه نجات پناهجویان را ندارد. دغدغه آن‌ها چیز دیگری است. در کنار تروریسم و تروریست‌ها قرار دارند.

وی در این باره افزود: کشورهایی که از لحاظ مادی چندین برابر ما امکانات دارند، پناهجویان را به ماندن در اردوگاه‌ها محکوم کردند.

کد مطلب 5153918

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