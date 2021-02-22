دولت راهی جز اجرای مصوبه هسته ای مجلس ندارد

علی کریمی فیروزجایی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: توافق سازمان انرژی اتمی کشورمان با دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مغایر مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با انتقاد از عدول دولت از اجرای مصوبه مجلس خاطر نشان کرد: تخطی دولت از مصوبه مجلس منافع ملی کشور را به مخاطره افکنده است.

این نماینده مجلس با اشاره به رویکرد مجلس در تعامل با دولت یادآور شد: تعامل به معنای نادیده انگاشتن منافع کشور و تخریب سامانه‌های اقتدار ملی نیست.

نماینده مردم بابل شخص رئیس جمهور را در قبال عدم اجرای مصوبه مجلس مبنی بر حفظ اقتدار صنعت هسته‌ای کشور مسئول دانست وافزود: رئیس سازمان انرژی اتمی و رئیس جمهور باید در قبال نقض مصوبه مجلس پاسخگو باشند.

دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور برخورد سیاسی و جناحی با منافع ملی را خطرناک وغیر قابل بخشش توصیف و تصریح کرد: رویکرد دولت دوازدهم در ماههای پایانی عمرش به منافع ملی و راهبردهای اساسی کشور آسیب وارد می‌کند.

کریمی فیروزجایی با تاکید بر عزم استوار مجلس شورای اسلامی در حفظ اصول و دستاوردهای ارزشمند انقلاب در عرصه‌های پیشتازانه گفت: کوتاهی در قبال بد عهدی و گستاخی غربی‌ها عزت و اقتدار روزافزون ایران اسلامی را پایمال می‌کند.

این مسئول پارلمانی با تاکید بر لزوم اجرای منویات مقام معظم رهبری در همه عرصه‌ها افزود: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این مرحله فقط اقدام عملی طرف‌های برجامی ایران ملاک عمل خواهد بود و وعده‌های توخالی پذیرفتنی نیست.

کریمی فیروزجایی ادامه داد: مجلس از حقوق مسلم کشورمان در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد و تحقق آن را امکان پذیر می‌داند.

نماینده مردم بابل با ابراز اطمینان در مورد تحقق خواسته‌های بحق کشورمان در صنعت هسته‌ای گفت: مجلس تا حصول اطمینان از اجرای طرح اقدام راهبردی در صنعت هسته‌ای آن را تعقیب خواهد کرد.