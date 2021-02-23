بهره مندی تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کردستان از گاز طبیعی

احمد فعله گری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون هزار و ۳۹۵ روستای بالای ۲۰ خانوار استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند و عملیات گازرسانی در ۳۰ روستای دیگر نیز در حال اجراست.

وی افزود: تعداد روستاهای دارای قابلیت گازرسانی در کردستان را هزار و ۵۶۰ روستا است که با احتساب روستاهای برخوردار تنها ۱۶۵ روستا باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان اعلام کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کردستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

فعله گری افزود: در حال حاضر تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار دو شهرستان قروه و دهگلان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند و شهرستان‌های کامیاران و سروآباد نیز با بیش از ۹۵ درصد بهره مندی جزو چهار شهرستان سبز کردستان هستند.

وی اعلام کرد: هم اکنون ضریب نفوذ گاز در جمعیت روستایی کردستان ۹۵ درصد است و امیدواریم با انجام گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار این ضریب به ۹۸ درصد ارتقا یابد.