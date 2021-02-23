۳۰۹ فقره تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان دهلران پرداخت شد

علی جاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کل تسهیلات پرداخت شده به مددجویان شهرستان طی سال جاری، ۱۴ میلیارد ۴۵۶ میلیون تومان بوده است.

وی افزود: این تسهیلات از محل منابع امداد و بانک‌ها و در راستای توانمندی و دستیابی به اشتغال و خودکفایی خانوارهای پرداخت شده است.

جاسمی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون زمینه ۹۷۲ طرح اشتغالزایی در شهرستان فراهم‌شده که زمینه اشتغال ۱۵۰۰ نفر را فراهم ساخته است.

وی گفت: یکی از موضوعات مهمی که به صورت جدی در شهرستان دنبال می‌شود توانمندسازی و ایجاد اشتغال خانوارهای تحت حمایت این نهاد حمایتی در شهرستان دهلران است.

مدیر کمیته امداد شهرستان دهلران تصریح کرد: در بحث توانمند سازی در سال جاری برای اجرای آموزش‌های فنی و حرفه و کاریابی برای ۲۰۹ نفر تاکنون بالغ بر ۳۱۸ میلیون ریال هزینه صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: توانمند سازی و هدایت خانوارهای تحت پوشش به سمت اجرای طرح‌های اشتغالزایی به عنوان اولویت و رویکرد جدی این نهاد حمایتی در دهلران به طور جدی پیگیری می‌شود.