به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، قیمت جهانی طلا در معاملات روز سهشنبه، با افت سود اوراق قرضه آمریکا به رشد خود ادامه داد و به بالاترین سطح در ۱ هفته اخیر رسید.
تا ساعت ۸:۳۲ به وقت تهران، قیمت پیشخرید هر اونس طلای آمریکا ۰.۱۸ درصد رشد کرد و به ۱,۸۱۱.۷۰ دلار رسید.
قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپاتگلد، ۰.۱۹ درصد رشد کرد و به ۱,۸۱۱.۸۵ دلار رسید. قیمت این شاخص در جلسه معاملاتی دیشب ۱.۵ درصد جهش کرده بود.
دلار دیروز در مقابل پوند انگلیس و دلار استرالیا به پایینترین سطح خود در چندین سال گذشته رسید. سود اوراق قرضه آمریکا هم دیروز از بالاترین سطح یکساله خود پایین آمد. این تحولات باعث شد طلا بیشتر مورد توجه سرمایهگذاران قرار بگیرد و قیمت آن تقویت شود.
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