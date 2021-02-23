احتمال وزش باد شدید در استان تهران/ بارش پراکنده باران در راه است

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت جوی امروز سه شنبه ۵ اسفند در استان تهران اظهار داشت: آسمان امروز استان آفتابی و برای بعد از ظهر وزش باد شدید پیش بینی شده است و حداکثر دما ۱۳ درجه سانتی گراد و حداقل دما ۳ درجه سانتی گراد خواهد بود.

جلالی با بیان اینکه در استان تهران طی روز پنجشنبه احتمال بارش پراکنده برف و باران وجود دارد گفت: ترکش‌های سیستم بارش زای جنوبی روز پنجشنبه با سرمای عرض‌های بالا ترکیب می‌شود که در این شرایط در استان تهران، در بعضی از ساعات پنجشنبه، احتمالاً بارش پراکنده برف، برفاب و باران را خواهیم داشت.

وی عنوان داشت: به سبب اختلاف زیاد بین الگوها، امشب سه شنبه و فردا چهارشنبه در خصوص نحوه عملکرد موج مذکور، مجدداً اطلاع رسانی خواهد شد.



