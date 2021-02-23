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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۱۳

معاون هلال احمر گلستان خبرداد

پوشش امدادی به ۲۸۶ حادثه در گلستان

پوشش امدادی به ۲۸۶ حادثه در گلستان

گرگان- معاون امداد و نجات هلال احمر گلستان از پوشش امدادی به ۲۸۶ حادثه در طرح زمستانه در استان خبرداد.

حسن ملک شاهکویی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پوشش امدادی طرح زمستانه از ۲۰ آذر تا پنج اسفند، اظهارکرد: طی این مدت نیروهای امدادی به ۲۸۶ مورد حادثه اعم از آتش سوزی جنگل و مرتع ۶ مورد، برف و کولاک ۳۵ مورد، جاده ای ۱۹۵ مورد، خدمات حضوری ۶ مورد، خدمات مناسبتی یک مورد، دریایی_ساحلی یک مورد، سیل و آبگرفتگی یک مورد، شهری ۱۸ مورد، صنعتی و کارگاهی چهار مورد، طوفان هفت مورد و کوهستان ۱۲ مورد امدادرسانی کردند.

وی افزود: در این مدت هزار و ۸۹۶ نفر حادثه دیده بودند که ۴۲۷ مصدوم شده و ۱۷۶ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

شاهکوهی گفت: در مجموع این عملیات ها ۸۹۷ نیروهای امدادی_عملیاتی بکارگیری شدند.

کد مطلب 5154113

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