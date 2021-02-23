پوشش امدادی به ۲۸۶ حادثه در گلستان

حسن ملک شاهکویی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پوشش امدادی طرح زمستانه از ۲۰ آذر تا پنج اسفند، اظهارکرد: طی این مدت نیروهای امدادی به ۲۸۶ مورد حادثه اعم از آتش سوزی جنگل و مرتع ۶ مورد، برف و کولاک ۳۵ مورد، جاده ای ۱۹۵ مورد، خدمات حضوری ۶ مورد، خدمات مناسبتی یک مورد، دریایی_ساحلی یک مورد، سیل و آبگرفتگی یک مورد، شهری ۱۸ مورد، صنعتی و کارگاهی چهار مورد، طوفان هفت مورد و کوهستان ۱۲ مورد امدادرسانی کردند.

وی افزود: در این مدت هزار و ۸۹۶ نفر حادثه دیده بودند که ۴۲۷ مصدوم شده و ۱۷۶ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

شاهکوهی گفت: در مجموع این عملیات ها ۸۹۷ نیروهای امدادی_عملیاتی بکارگیری شدند.