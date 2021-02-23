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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۵۴

یحیی در رویای شیرین؛

تغییر ترکیب پرسپولیس به خاطر یک نفر/ جانشین آل کثیر مشخص شد

تغییر ترکیب پرسپولیس به خاطر یک نفر/ جانشین آل کثیر مشخص شد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب نیم فصل دوم این تیم به خاطر ورود یک بازیکن به لیست خود گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فصل جاری را با کسب ۳۰ امتیاز از ۱۵ بازی به پایان رساند تا با میانگین کسب دو امتیاز در هر بازی به عنوان قهرمانی این بازی‌ها در پایان نیم فصل برسد.

قهرمان چهار فصل گذشته لیگ برتر در حالی تا اینجای فصل از عنوان خود دفاع کرده که در نیم فصل اول بازی‌ها عیسی آل کثیر را به دلیل محرومیت ۶ ماهه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در اختیار نداشت تا یحیی گل محمدی بابت نداشتن خط حمله خطرناک مورد انتقاد کارشناسان فوتبال و پیشکسوتان پرسپولیس قرار بگیرد.

با این حال عملکرد بازیکنانی نظیر احمد نورالله‌ی و وحید امیری در امر گلزنی باعث شد تا پرسپولیس بتواند پنج بازی اخر خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و به صدر جدول تکیه دهد.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس دوست داشت شهریار مغانلو مهاجم سانتاکلارا پرتغال را در نقل و انتقالات زمستانی به خدمت بگیرد اما قیمت این بازیکن و مبلغ رضایتنامه اش به عنوان یار قرضی باعث شد تا پرسپولیس قید مغانلو را بزند و منتظر اتمام محرومیت عیسی آل کثیر بماند.

از سوی دیگر بازگشت مهدی ترابی پس از حضور ناموفق در العربی قطر به پرسپولیس باعث شد تا این بازیکن زیر ذره بین کادر فنی در تمرینات قرار بگیرد. عملکرد هافبک نفوذی سرخپوشان در تمرینات گروهی پرسپولیس، رضایت همه جانبه یحیی گل محمدی را به همراه داشته است تا این بازیکن، گزینه قطعی او برای حضور در ترکیب نیم فصل دوم سرخ‌ها باشد.

گل محمدی تاکتیک‌های تهاجمی پرسپولیس را با حضور ترابی برنامه ریزی می‌کند تا از سرعت و هوش بالای این بازیکن برای رسیدن به آمار گلزنی بهتر تیمش استفاده کرده و او را در خط حمله قرار دهد.

رویای شیرینی یحیی برای رسیدن به گلات (پنجمین قهرمانی متوالی) پرسپولیس و دومین قهرمانی خودش در قامت سرمربی این تیم با بازگشت ترابی و اتمام محرومیت آل کثیر در سیزدهم فروردین ماه سال آینده در حال تحقق است تا پرسپولیس را دست نیافتنی تر از همیشه کند.

کد مطلب 5154116
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • دخت پرسپولیسی IR ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      109 10
      پاسخ
      کارت درست یحیا
      • عشقپولیس IR ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
        71 7
        فقط احمد عشقه
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      155 18
      پاسخ
      من عاشق امید عالیشاه هستم ♥️
    • IR ۱۷:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      22 137
      پاسخ
      سلام از نظر من امید علیشاه بد ترین بازیکن پرسپولیس و بهترینم وحید امیری سید جلال حسینی احمد نوراللهی بای
      • IR ۲۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
        90 6
        عالیشاه ستون تیم هست چی میگی
      • Omid Omidi IR ۲۲:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
        85 4
        ما بردهای اخرمون رو مدیون عالیشاه هستیم
      • علی IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
        22 2
        فرق بین توپ فوتبال و والیبال و میدونی بعد بیا نظر بده
      • مهمان IR ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
        6 1
        تو اصلا پات به توپ خورده ما مدیون عالیشاه هستیم که اگه اون در بازی های آخر نبود پرسپولیس👑👑🏆🏆 قهرمان نیم فصل نمی شد.
      • محمد DE ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
        3 0
        پرسپولیس تیم بزرگیه به یاری خدا و همدلی بچه ها امسال هم قهرمانانیم
    • محمد معین قدمی IR ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      26 116
      پاسخ
      از نظر من بهترین بازیکن پرسپولیس سید جلال حسینی وحید امیری احمد نوراللهی حامد لک بقیه بد ترین بازیکنان هستند
    • مهدی RO ۱۷:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      103 8
      پاسخ
      امسال هم قهرمانیم با این کادرو بااین بازیکنان حالاحالاها قهرمانیم میترکونیم ایشالله
    • پرسپولیسی از۴۷ JP ۱۸:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      95 9
      پاسخ
      اگر در شهراورد عالیشاه به ترکیب میومد صد درصد پرسپولیس برنده بود
    • هادی IR ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      87 9
      پاسخ
      امیدعالیشاه تازه به آمادگی کامل رسیده وهرگزنبایدبرود
    • سلطان IR ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      69 4
      پاسخ
      این یحیا کارش درسته فکرشو بکن ال کثیر عبدی ترابی چه خط حمله ای
      • IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
        10 2
        امیری رو خوردی
    • سجاد کریمی نسب IR ۱۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      66 4
      پاسخ
      عیسی آل کثیر خوب بود چون فرار و سرعت و چهارچوب شناس بود
    • IR ۲۰:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      39 7
      پاسخ
      پرسپولیس خط حمله فاجعه باری داشت ان شالله نیم فصل دوم جبران کنن
    • رصا IR ۲۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      39 1
      پاسخ
      ترابی وای چی میشه تند تیز چه خط حمله ای بشه
    • علی جمالی IR ۲۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      45 1
      پاسخ
      به نظر من تمام بازیکنان پرسپولیس عالی بودند اون بازی هایی هم که مساوی کردیم شانس با ما یار نبود مثل بازی با ذوب آهن و استقلال و سایپا و... در کل عالی بودیم علیشاه هم یکی از بهترین ها بوده متعصب و خستگی ناپذیر و دوست داشتنی
    • امید شیرازی IR ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      45 2
      پاسخ
      تیم مربیان پرسپولیس بهترین هستند و آگاهی و سواد خوبی دارند وبه موقع تشخیص میدهند مشکل تیم کجاست و تیم حریف روهم عالی آنالیز میکنند باوجود تمام مشکلات قهرمان نیم فصل شدیم ومطمعن باشید در نیم فصل دوم نتایج بهتری کسب میکنیم البته باتلاش و همدلی بازیکنان به امید خدا قهرمانی ایم
    • Ali IR ۲۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      50 3
      پاسخ
      عالیشاه بازیکن تاثیرگذاریه انصافا. خودشم خیلی با تعصب بازی میکنه خدایی
      • دختر پرسپولیسی ❤ IR ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
        8 1
        اره خدایی خیلی خوب بازی میکنه اگه آقا یحیی اونو توی ترکیب بزاره نیم فصل دوم قهرمان میشیم ولی همه ی بازیکن ها عالی بودند واقعا خسته نباشن انشالله همیشه بدرخشند من خودم امید علیشاه رو دوست دارم ولی از بین بازیکن های پرسپولیس سیامک نعمتی و مهدی شیری رو بیشتر دوست دارم
    • فقط پرسپولیس IR ۰۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      11 1
      پاسخ
      عالیشاه همیشه عاااااااللللی بوده، ایشاله تو ترکیب اصلی بمونه
    • IR ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      10 1
      پاسخ
      اون افرادی که میگن بقیه بازیکنا بدترینن بدونن که تک تک بازیکنا تاثیر گذارن واگه یکیشون نبود پرسپولی انقدر موفق نبود ومانباید بین بازیکنا تبعیض قائل شیم وازپرسپولیس حمایت کنیم ولی اگه کسی چند بازیکن رو فقط دوس داره خب ایراد نداره اما به بازیکنای دیگه نگه بدترین چون هربازیکن حداقل یه عملکرد عالی داشته
    • حسین IR ۰۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      11 1
      پاسخ
      با‌سلام‌لطفا‌لطفا‌لطفا‌توهین‌نکنید‌تمام‌بازیکنان‌وکادر‌فنی‌زحمت‌کشیدند‌گل‌کاشتند‌چه‌گلی‌با‌تشکر‌از‌تمام‌هواداران‌ارتش‌سرخ‌درضمن‌کار‌اقای‌گل‌محمدی‌‌عالی‌بودش
    • علیرضا IR ۰۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      14 1
      پاسخ
      عشق است ارتش سرخ آریایی
    • Amirmohammad IR ۰۸:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      12 3
      پاسخ
      پرسپولیس سایپا رو سوراخ سوراخ میکنه بگم چرا کنعانی هست ترابی هست ♥️دیگه چی میخواید ♥️
    • پرسپولیس IR ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      9 1
      پاسخ
      زوج ترابی و آل کثیر و عالیشاه عالی هست منتظرت هستیم آل کثیر
    • یونس IR ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      9 0
      پاسخ
      ان شاالله که قهرمان بشن
    • دخی پرسپولیسی IR ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      7 2
      پاسخ
      من خیلی کنعانی زادگان رو دوست دارم و امیدوارم زودتر خوب شه و ب بازی برگرده❤❤❤❤
    • سبحان امیری تبار IR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      9 1
      پاسخ
      فقط سید
    • محمد IR ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      11 1
      پاسخ
      پرسپولیس یه ارتش سرخه که همه سرباراش تا حد جون میجنگن ،سلامتیشون صلوات بفرست خساست نکن.
      • علی IR ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
        0 2
        استقلال
    • دایی IR ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      10 3
      پاسخ
      عالیشاه بازیکن تأثیرگذاریه واقعا زحمت کشیده دمش گرم تقریبا همه خوب بودن فدا مرامشون
    • محمد IR ۱۶:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      2 0
      پاسخ
      فوتبال
    • RO ۰۶:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
      1 0
      پاسخ
      تو که رفتی با چ رویی برگشتی
    • محمت IR ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
      2 0
      پاسخ
      چرا از سیدجلال اسم نبردید!! 😕
    • عشق یک ارتش سرخ وسلام IR ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
      1 1
      پاسخ
      پرسپولیس بهترین تیمه ال کثیر ترابی عبدی و علیشاه بهترین ترکیبن بهتریننننننن بله
    • پرسپولیس سلطان IR ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
      1 0
      پاسخ
      امسال هم مثل این چند ساله ارزو میکنیم پرسپولیس هم در اسیا و هم در لیگ و جام حذفی و سوپر جام قهرمان بشه تا کل آسیا به این تیم افتخار کنه

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