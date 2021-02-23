تغییر ترکیب پرسپولیس به خاطر یک نفر/ جانشین آل کثیر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فصل جاری را با کسب ۳۰ امتیاز از ۱۵ بازی به پایان رساند تا با میانگین کسب دو امتیاز در هر بازی به عنوان قهرمانی این بازی‌ها در پایان نیم فصل برسد.

قهرمان چهار فصل گذشته لیگ برتر در حالی تا اینجای فصل از عنوان خود دفاع کرده که در نیم فصل اول بازی‌ها عیسی آل کثیر را به دلیل محرومیت ۶ ماهه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در اختیار نداشت تا یحیی گل محمدی بابت نداشتن خط حمله خطرناک مورد انتقاد کارشناسان فوتبال و پیشکسوتان پرسپولیس قرار بگیرد.

با این حال عملکرد بازیکنانی نظیر احمد نورالله‌ی و وحید امیری در امر گلزنی باعث شد تا پرسپولیس بتواند پنج بازی اخر خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و به صدر جدول تکیه دهد.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس دوست داشت شهریار مغانلو مهاجم سانتاکلارا پرتغال را در نقل و انتقالات زمستانی به خدمت بگیرد اما قیمت این بازیکن و مبلغ رضایتنامه اش به عنوان یار قرضی باعث شد تا پرسپولیس قید مغانلو را بزند و منتظر اتمام محرومیت عیسی آل کثیر بماند.

از سوی دیگر بازگشت مهدی ترابی پس از حضور ناموفق در العربی قطر به پرسپولیس باعث شد تا این بازیکن زیر ذره بین کادر فنی در تمرینات قرار بگیرد. عملکرد هافبک نفوذی سرخپوشان در تمرینات گروهی پرسپولیس، رضایت همه جانبه یحیی گل محمدی را به همراه داشته است تا این بازیکن، گزینه قطعی او برای حضور در ترکیب نیم فصل دوم سرخ‌ها باشد.

گل محمدی تاکتیک‌های تهاجمی پرسپولیس را با حضور ترابی برنامه ریزی می‌کند تا از سرعت و هوش بالای این بازیکن برای رسیدن به آمار گلزنی بهتر تیمش استفاده کرده و او را در خط حمله قرار دهد.

رویای شیرینی یحیی برای رسیدن به گلات (پنجمین قهرمانی متوالی) پرسپولیس و دومین قهرمانی خودش در قامت سرمربی این تیم با بازگشت ترابی و اتمام محرومیت آل کثیر در سیزدهم فروردین ماه سال آینده در حال تحقق است تا پرسپولیس را دست نیافتنی تر از همیشه کند.