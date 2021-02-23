سرهنگ محسن دالوند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال انتشار ویروس کرونا و همهگیری آن در سطح کشور، خوزستان و به خصوص اهواز و در راستای اجرای مصوبات ستاد کرونا استان خوزستان و همچنین شهرستان اهواز، مجموعه فرماندهی انتظامی کلانشهر اهواز با راهاندازی اکیپها و همکاری نماینده فرمانداری شهرستان اهواز برای اجرای محدودیتهای کرونایی (با توجه به اینکه اهواز مجدداً در وضعیت قرمز قرار گرفته است) نسبت به پاکسازی نوار غربی و شرقی جاده ساحلی اهواز اقدام کردند.
وی افزود: با اقدامات فنی و اجرایی طرح پاکسازی در مجموع بیش از پنج هزار جام قلیان در دوره دو ماهه که به صورت سیار در فضای سبز نوارهای ساحلی شرقی و غربی رودخانه اهواز توسط افراد بساطی ارائه میشد، جمعآوری شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اهواز تصریح کرد: طی هماهنگی با مقام قضائی نسبت به معدوم کردن این جامهای قلیان اقدام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی معاون فرماندار اهواز نیز از همراهی و تلاشهای مجموعه نیروی انتظامی در راستای معدومسازی جامهای قلیان تقدیر و تشکر کرد.
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