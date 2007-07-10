سهمیه بندی بنزین اقدامی شجاعانه از سوی دولت نهم بود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا پورسطانی ظهر امروز در جلسه شورای اداری نهبندان با اشاره به تهدیدهای استکبار در خصوص تحریم واردات بسیاری از اقلام بالاخص بنزین به ایران خاطر نشان کرد: با تدبیر دولت نهم در اجرای سهمیه بندی بنزین و حمایت مردم این بار نیز توطئه دشمنان بی تاثیر خواهد شد.

فرماندار نهبندان در خصوص مشکل کمبود سیمان این شهرستان اظهار داشت: بنا به بخشنامه صادره از سوی استانداری تا برطرف نشدن نیاز استان از خروج این محصول از استان جلو گیری می شود.

وی یادآور شد: سهمیه سیمان شهرستان از 120 تن به 160 تن رسیده که گامی موثر در رفع مشکل کمبود سیمان است.

در ادامه رئیس سازمان ملی جوانان خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: حیات اسلام بدون اتکا به سلاح علم، تخصص و مدیریت امکان پذیر نبوده بگونه ای که خلا امروز کشور فقدان مدیریت است نه کمبود امکانات و سرمایه.

حسین سالاری در خصوص اوقات فراغت جوانان یادآور شد: اوقات فراغت یک نیاز اساسی است که با مدیریت صحیح عامل شخصیت سازی جوانان خواهد بود.

وی با اشاره به نظر سنجی سال گذشته از اوقات فراغت تصریح کرد: در سال گذشته در سطح کشور 21 درصد جوانان و در استان خراسان جنوبی 5/27 درصد جوانان از برنامه های اوات فراغت بهره مند شدند.

در ادامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نهبندان، بسیجیان را سربازان ولایت و امام زمان (عج) و خدمتگزاران مردم دانست و افزود: در تابستان امسال، بسیج در خصوص برگزاری کلاس های هنری، عمرانی، بهداشتی و درمان و ... فعالیت ویژه ای دارد.

سرهنگ حسین روایتی با اشاره به طرح نهضت پایگاه سازی با مشارکت وزارت کشور خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح مجموعه ای از عقب ماندگی ها در پایگاه ها به روز می شود.