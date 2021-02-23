انجام ۶۰۰۰ مورد بازرسی از سطح بازار شهرستان آبدانان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور هاشمی اظهار کرد: طی ۱۱ ماه گذشته، بیش از ۶ هزار مورد بازرسی از سطح بازار شهرستان آبدانان انجام شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آبدانان افزود: بازرسی‌های انجام گرفته توسط بازرسان اداره صمت، واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف در معیت اعضای کارگروه تنظیم بازار در اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار انجام گرفته است که منجر به تشکیل پرونده برای ۲۱۸ واحد صنفی با عناوین تخلف گرانفروشی، کم فروشی، تعطیلی خودسرانه، عدم رعایت بهداشت شده است.

هاشمی تاکید کرد: به منظور تنظیم بازار، از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۳ تن برنج، ۶ تن گوشت قرمز، ۷۲ تن شکر، ۹ تن مرغ منجمد، ۱۶ تن قند، ۶ تن میوه ایام نوروز و ۸۰ تن روغن در قالب سهمیه تنظیم بازار توسط اداره صمت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی مصرف جذب و توزیع شده است.

وی اظهار کرد: همچنین اداره صمت با همکاری اتحادیه صنف میوه و تره بار در خصوص تعیین مباشر و تامین میوه نوروز ۱۴۰۰ اقدامات لازم را به عمل آورده است.