پرداخت وام به ۳۳۸ هزار بازنشسته تامین اجتماعی در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جهانی اظهار داشت: بر اساس نظر مساعد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی امسال اعتبار تخصیصی به تسهیلات مستمری بگیران از ۲۰۰ میلیارد تومان سال گذشته به حدود ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بر این اساس نسبت به سال گذشته تعداد قابل توجهی از مستمری بگیران موفق به دریافت وام ۵ میلیون تومانی شدند.

وی افزود: در اواخر سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران موفق به عقد تفاهمنامه مشترک برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مستمری بگیران زمینه این اقدام مؤثر را فراهم نمودند. در همین راستا اداره کل فرهنگی و اجتماعی در قالب کمیته‌های سیاستگذاری و اجرایی با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، راهبری سیستم‌ها، شرکت خدمات ماشینی تأمین و…با مشارکت و همراهی اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور تولید سامانه الکترونیک ثبت نام پرداخت تسهیلات مذکور را به صورت کاملاً غیر حضوری کارسازی کردند.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی با اشاره به اینکه تسهیلات فوق در مجموع در ۴ مرحله با تعیین سهمیه کانون‌های استانی به مستمری بگیران متقاضی تا دوم اسفند ماه پرداخت شده است گفت: پس از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مرحله اول که به صورت حضوری انجام شد، با توجه به شیوع ویروس کرونا و به منظور کاهش رفت و آمدها مراحل بعدی با راه اندازی سامانه هوشمند ثبت نام متقاضیان به صورت مکانیزه طراحی و بنا بر دستور مدیر عامل سازمان، دسترسی‌های سیستمی و نرم افزاری سامانه مذکور به کانون‌های بازنشستگی، داده شد و از متقاضیان دریافت تسهیلات به صورت مکانیزه ثبت نام به عمل آمد.

این مقام مسئول تاکید کرد: مجموعه مدیران و کارشناسان حوزه فرهنگی و اجتماعی در طول چند ماه گذشته به صورت شبانه روز تمامی مساعی خود را صرف رفع مشکلات مستمری بگیران کرده‌اند تا امکان ثبت نام حداکثری برای دریافت کنندگان تسهیلات فراهم شود.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ایجاد و راه اندازی گروه‌های تعاملی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گفت: این شبکه‌های اطلاع رسان با هدف رصد، پایش، پیگیری، پاسخگویی و رفع مسائل و مشکلات احتمالی ایجاد شده و امیدواریم به مرور با توسعه ارتباطات دوسویه آنلاین امکان افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی فراهم شود.