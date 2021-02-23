به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اغلب سهام آسیا اقیانوسیه در معاملات امروز، سه‌شنبه، در حالی رشد کردند که سرمایه‌گذاران پس از افت سنگین سهام تکنولوژی آمریکا، نوسانات سهام آسیا را زیر نظر گرفته‌اند.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌ای در خارج از ژاپن ۰.۵۵ درصد رشد کرد در حالی که بازار سهام ژاپن امروز به علت تعطیلات رسمی بسته بود.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۱۱ درصد افت کرد در حالی که هانگ‌سنگ در بازار هنگ‌کنگ با جهش ۱.۱۳ درصدی روبرو شد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۸۶ درصد رشد کرد اما کوسپی کره‌جنوبی ۰.۳۱ درصد از ارزش خود را از دست داد.

در بازار ارز، دلار در مقابل ارزهای مهم آسیا به پایین‌ترین سطح در ۶ هفته گذشته رسید. نرخ برابری دلار با ین ژاپن و یوآن چین به ترتیب به ۱۰۵.۱۸ واحد و ۶.۴۶۱۳ واحد رسید.