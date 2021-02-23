تربیت هنرمند ارزشی برای تحقق گام دوم انقلاب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رامین خورنژاد حسینی صبح امروز در اختتامیه جشنواره ترنم انقلاب در تبریز گفت: همت و تلاش خانواده‌ها در تربیت نسل مؤمن و انقلابی شایسته تقدیر است و سازمان تبلیغات اسلامی با همراهی تشکل‌های مردم نهاد دینی و اقشار تأثیرگذار نسبت به این امر اهتمام جدی دارد.

وی ادامه داد: ساماندهی، هدایت، نظارت و حمایت از حرکت‌های جریان ساز منطبق با ارزش‌های اسلامی و انقلابی رسالت اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی در ادامه حضور کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های فرهنگی ارزش مدار را تضمینی برای حرکت پایدار و رو به پیشرفت انقلاب اسلامی بیان کرد و تداوم راه نسل گذشته را در گرو همت والدین برای تربیت صحیح فرزندان برشمرد.

لازم به ذکر است جشنواره فرهنگی - هنری ترنم انقلاب به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی و با همکاری کانون فرهنگی تبلیغی احباب و مؤسسه قرآنی طارق در دهه فجر در دو رشته سرودهای انقلابی و آثار تولیدی کودکان و نوجوانان با محوریت پرچم جمهوری اسلامی در سطح استان برگزار شد و از ۴۱ اثر منتخب تجلیل به عمل آمد.