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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۵۰

رئیس مجمع جهادگران بسیج اردبیل عنوان کرد؛

لزوم گفتمان سازی جهادی در گام دوم انقلاب

لزوم گفتمان سازی جهادی در گام دوم انقلاب

اردبیل - رئیس مجمع جهادگران بسیج استان اردبیل گفت: گفتمان سازی جهادی و تبدیل گفتمان جهادی به گفتمان عمومی و غالب در گام دوم انقلاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصلانی زاویه صبح سه شنبه در بازدید از فعالیت گروه‌های جهادی بسیج و نشست با جهادگران در اردبیل اظهار کرد: در گام دوم انقلاب آحاد و اقشار مختلف مردم، دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، تربیتی و اجرایی کشور با استفاده از ظرفیت‌های گوناگون موجود در جامعه تلاش کنند تا گفتمان جهادی در جامعه تبدیل به یک گفتمان عمومی و غالب شود.

وی با اشاره به لزوم گفتمان سازی جهادی در جامعه، بیان کرد: همگانی کردن شعار خدمات رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت از جمله تأکیدات اساسی در پیام ۹ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی است که حضرت آقا خطاب به جوانان جهادی و بسیج سازندگی می‌فرمایند که کارهای جهادی تان را در مقابل میلیون‌ها جوان کشور به نمایش بگذارید.‌

رئیس مجمع جهادگران بسیج استان اردبیل تصریح کرد: حضور جوانان در گروه‌های جهادی بسیج برکات زیادی دارد که از جمله آن می‌توان به آشنایی با وضعیت محرومین و مستضعفین و ایجاد نگاه عدالت‌خواه در بین جوانان اشاره کرد که طبعاً باعث ایجاد تفکر پیگیری اقتصاد عدالت محور می‌شود.

اصلانی افزود: بسیج به عنوان تبدیل کننده تهدیدها به فرصت‌ها و مولود انقلاب اسلامی، در تمام حوزه‌ها فعالیت چشمگیری داشته است که نقش برجسته گروه‌های جهادی بسیج در خدمت به محرومین در شرایط سخت و بحرانی مشهود می‌باشد.

وی گفت: گروه‌های جهادی هرگز ساختار زده، اسیر بروکراسی و منتظر فرمان‌ها نبوده است بلکه با آتش به اختیار بر مبنای منویات مقام معظم رهبری و نیز با شرایط مناطق زیست‌بوم و بحران‌هایی که ایران اسلامی را دربر گرفته، وارد میدان می‌شوند.

رئیس مجمع جهادگران بسیج استان اردبیل با بیان اینکه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، کار جهادی، کار برخاسته از ایمان و به کار گیرنده‌ی هر چه بیشتر از ظرفیت وجودی انسان است، بیان کرد: جنس جهادی‌ها، انقلابی و نوع نگاهشان راهبردی و پیونددهنده بین امت و امام هستند.

جهاد شیفتگان حاج قاسم در میدان مبارزه با کرونا

اصلانی بیان کرد: گروه‌های جهادی بسیج با ایثار و مجاهدت خود در شرایط سخت و بحرانی کرونا، کارآمدی بسیج را در میدان مبارزه با ویروس منحوس کرونا به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی، شیفتگان سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی با مشارکت در غربالگری خانه به خانه جمعیت استان و توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی در بین بیماران نیازمند کرونایی و انجام اقدامات و کارهای پیشگیرانه، در این طرح بزرگ و موفقیت آمیز نیز در خدمت مردم بودند.

رئیس مجمع جهادگران بسیج استان اردبیل با اشاره به گسترش کمی و کیفی گروه‌های جهادی بسیج، بیان کرد: بعد از پیام ۹ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب هم شاهد گسترش تعداد گروه‌های جهادی بسیج و هم شاهد توسعه کیفی گروه هاس جهادی بسیج هستیم که عرصه فعالیت گروه‌های جهادی در جامعه گسترده‌تر شده است.

کد مطلب 5154177

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