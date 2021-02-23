موضع ناتو برای تسریع روند صلح افغانستان فرصت ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی به بی بی سی گفته است که تصمیم اخیر ناتو مبنی بر اینکه درباره خروج نیروهای خود از افغانستان هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، «فرصتی برای تسریع روند صلح» با گروه طالبان ایجاد کرده است.

غنی در این مصاحبه گفت: موضع ناتو فرصت تازه ای برای همه طرف‌های درگیر فراهم می کند تا دوباره محاسبه کرده و به نتیجه برسند که مدت هاست به آن رسیده ایم، که استفاده از زور راه حل نیست. ما باید به یک توافق سیاسی برسیم.

سازمان پیمان سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) حدود ۱۰ هزار نیرو در افغانستان دارد. طبق توافق ایالات متحده و طالبان، قرار بود که این نیروها تا ماه مه سال جاری از افغانستان خارج شوند.

اشرف غنی با خودداری از اظهار نظر درباره تعداد نیروهای خارجی مورد نیاز یا اینکه چه مدت باید در افغانستان بمانند گفت که این موضوع «به میزان شدت جنگ بستگی دارد.»

رییس جمهور افغانستان در این مصاحبه در خصوص اینکه با درخواستهای فزاینده‌ای برای ایجاد یک دولت موقت برای سهیم کردن طالبان در قدرت و جلوگیری از هرج و مرج و جنگ داخلی احتمالی روبرو بوده است، گفت: اهمیت دوره ریاست جمهوری من کمتر از صلح است. آینده، توسط مردم افغانستان تعیین خواهد شد، نه توسط کسی که پشت میز نشسته و رویاپردازی می کند.