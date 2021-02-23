روحانی روز ملی ژاپن را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی به نخست وزیر ژاپن، ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور، ابراز اطمینان کرد که روابط تاریخی و دوستانه تهران - توکیو در حوزههای مختلف به ویژه اقتصادی و تجاری بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
متن پیام تبریک حجت الاسلام حسن روحانی به نخست وزیر ژاپن به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای سوگا یوشیهیده
نخست وزیر ژاپن
فرا رسیدن روز ملی ژاپن را به جنابعالی، دولت و مردم کشورتان صمیمانه تبریک میگویم.
در دورانی که همه مردم جهان درگیر همهگیری بیماری کووید -۱۹ هستند و جامعه جهانی با تحولات پی در پی سیاسی – امنیتی مواجه است، خوشبختانه شاهد ادامه همکاریها و افزایش رایزنی مقامات عالیرتبه دو کشور در سطوح مختلف هستیم که نشان از عزم راسخ و تلاش وافر طرفین برای گسترش روابط دوجانبه و افزایش همکاریها در عرصههای مختلف بینالمللی با هدف ایجاد ثبات و امنیت جهانی دارد.
اینجانب اطمینان دارم که در پرتو این اراده متقابل و حمایت جنابعالی، روابط تاریخی و دوستانه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در حوزههای مختلف به ویژه اقتصادی و تجاری بیش از پیش گسترش مییابد.
سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی مردم ژاپن را آرزومندم.
حسن روحانی. رئیس جمهوری اسلامی ایران
روحانی همچنین در پیام جداگانه ای به امپراطور ژاپن، فرا رسیدن سالروز تولد وی و روز ملی ژاپن را تبریک گفت.
متن پیام تبریک حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به امپراطور ژاپن به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
اعلیحضرت ناروهیتو
امپراطور ژاپن
سالروز تولد جنابعالی و روز ملی ژاپن را صمیمانه تبریک میگویم.
امیدوارم روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن که ریشه در تاریخ چند صد ساله دو ملت دارد، بیش از پیش تحکیم و توسعه یابد.
سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی مردم ژاپن را آرزومندم.
حسن روحانی. رئیس جمهوری اسلامی ایران
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