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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۵۴

به همت اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی

اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری ترنم وحی در تبریز برگزار شد

اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری ترنم وحی در تبریز برگزار شد

تبریز- اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری ترنم وحی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فرهنگی - هنری ترنم انقلاب به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی و با همکاری کانون فرهنگی تبلیغی احباب و مؤسسه قرآنی طارق در دهه فجر برگزار شد.

این جشنواره در دو بخش احیای سرودهای انقلابی و تولید محتوا و کاردستی و عکس با موضوع پرچم برگزار شد و از مجموع آثار دریافتی ۴۱ اثر به عنوان آثار برتر و شایسته تقدیر انتخاب شدند.

صبح امروز نیز مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری ترنم وحی در تبریز برگزار و از منتخبین در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 5154192

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