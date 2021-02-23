اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری ترنم وحی در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فرهنگی - هنری ترنم انقلاب به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی و با همکاری کانون فرهنگی تبلیغی احباب و مؤسسه قرآنی طارق در دهه فجر برگزار شد.

این جشنواره در دو بخش احیای سرودهای انقلابی و تولید محتوا و کاردستی و عکس با موضوع پرچم برگزار شد و از مجموع آثار دریافتی ۴۱ اثر به عنوان آثار برتر و شایسته تقدیر انتخاب شدند.

صبح امروز نیز مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری ترنم وحی در تبریز برگزار و از منتخبین در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.