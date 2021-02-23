۱۵ پروژه بزرگ در قشم آماده افتتاح توسط رئیس جمهور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا مومنی در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه های قابل افتتاح توسط ریاست جمهوری در اسفندماه جاری در مرکز بین المللی رشد قشم بیان داشت: مجموع سرمایه گذاری ریالی برای اجرای این پروژه ها را افزون بر ۳۲ هزار میلیارد ریال و سرمایه گذاری ارزی را افزون بر ۲۱ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: ۸۳.۵ درصد از این سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی انجام شده و ۱۶.۵ درصد بقیه نیز سهم سازمان منطقه آزاد قشم است.

مومنی میزان اشتغالزایی این تعداد پروژه ها را نیز در زمان بهره برداری افزون بر چهار هزار و ۵۲ نفر اعلام کرد و یادآور شد: اکثریت این پروژه ها در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری از قبیل ساخت و تعمیر شناور، تولید ماهی خشک، پودر ماهی و خوراک دام، پرورش میگو، آزمایشگاه مرجع نفت و گاز، اسکله سوخت رسانی، کارخانه تولید ماسک، فروشگاه رفاه و سامانه پایش تصویری رانندگی و نظارتی است.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه فنی و زیربنایی نیز پروژه هایی از قبیل توسعه اسکله، آماده سازی اراضی مسکونی، بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز جاده ای، شهرک سازی و مجتمع سازی و در حوزه گردشگری هم یک مجتمع بزرگ اقامتی و گردشگری روز دوشنبه هفته آینده از طریق ویدیو کنفرانس توسط ریاست جمهوری افتتاح خواهد شد.

آیین افتتاح فوق العاده ۱۵ پروژه بزرگ منطقه آزاد قشم توسط ریاست جمهوری به صورت ویدیو کنفرانس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه جاری برگزار می شود.