مخاطب شناسی مولفه اصلی در کار گویندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فاضلی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه اختتامیه دوره تخصصی صداگذاری و فن بیان در اداره کل ارشاد گیلان با اشاره به اینکه، بیان را کسی دارد که سه مشخصه داشته باشد، اظهار کرد: عشق، جوانی و مخاطب شناسی مهمترین مؤلفه و مشخصه افراد دارای بیان است.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به موفقیت تنها نباید به حرف اکتفا کرد، افزود: شکست خوردن در مسیر رسیدن به هدف جزئی از راه است و باید بعد از آن با تلاش مضاعف و آموزش زیر نظر اساتید میتواند پلههای ترقی را طی کرد.
فاضلی در ادامه با اشاره به اینکه جوانی به عنوان دومین مؤلفه برای کسب موفقیت و رسیدن به هدف بسیار مؤثر است، گفت: جوانان باید از نیروی الهی جوانی به موقع استفاده کنند.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از فرصتهای جوانی باید با دقت و بهترین شکل و با برنامه ریزی، اضافه کرد: در جوانی باید حرفهای یاد گرفت تا در ادامه مسیر موفقیتها کسب شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اظهار کرد: انسانهایی اندیشمند هستند که بتوانند موقعیت خود را شناخته و بدانند در چه زمان و مکانی حضور دارند و باید چگونه عمل کنند.
وی با بیان اینکه گویندگان باید مخاطب شناسی کنند زیرا یکی از اصول اصلی این هنر مخاطب شناسی است، افزود: باید از ظرفیتهای فضای مجازی استفاده کنیم مخاطب امروز کم حوصله است باید با شناخت نیاز مخاطب امروز گامهای در راستای معرفی برداریم.
فاضلی در ادامه با اشاره به اینکه جلوه گویندگی صدا و طرز بیان است، تأکید کرد: با استفاده از فضای مجازی میتوانیم هم خود را معرفی و هم در میان مخاطب شناخته شویم. ماندگاری هنرمندان گذشته همانند شیون به واسطه همین صدا بوده زیرا صدا نمای بیرونی انسان است.
وی با بیان اینکه همیشه به انتخاب انسانها نمره داده میشود، گفت: بسیاری از مشکلات و آسیبها برای این است که نمیتوانیم از زبان به درستی استفاده شود زبان بیان کننده شخصیت افراد است.
در پایان این مراسم از ۱۲ نفر از برگزیدگان دوره تخصصی صداگذاری فیلم و فن بیان تجلیل شد.
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